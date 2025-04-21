Nissan, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki ilk hafif ticari aracı Nissan Townstar'ı satışa sundu.

Nissan, Türkiye'deki hafif ticari araç pazarına güçlü bir geri dönüş yaptı ve İstanbul’da düzenlenen özel lansman etkinliğinde yeni nesil kompakt HTA modeli Nissan Townstar'ı hem içten yanmalı benzinli motor seçenekleriyle hem de tamamen elektrikli versiyonuyla tanıttı.

Yeni Townstar, elektrikli panelvan ve kombi (binek) versiyonlarıyla birlikte toplamda 20’den fazla teknolojik özelliğe sahip.

Elektrikli versiyon; 45 kWh bataryası, akıllı enerji yönetim sistemi ve gelişmiş batarya termal soğutmasıyla hem sürdürülebilirlik hem de düşük maliyet sunuyor. Özellikle şehir içi kullanım için optimize edilen model, 245 Nm tork ve 382 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.

Yeni Townstar, ergonomik tasarımı sayesinde şehir içi dar alanlarda bile kolayca manevra yapılabiliyor. Van versiyonu 4910 mm uzunluğundaki L2 seçeneğiyle 4,9 m³ kargo hacmi sunarken, 845 kg’a kadar yük taşıyabiliyor.

Townstar’ın tamamen elektrikli kombi versiyonu, beş yolcuya kadar oturma kapasitesi ve dev bagaj hacmi ile ailelerin de tercihi olacak gibi. Kabin içerisinde kullanılan modern malzemeler, LED farlar, Kumiko desenli aerodinamik ön ızgara ve V-motion detayları da tasarımdaki dikkat çeken detaylar arasında.

Nissan Townstar fiyatı

Townstar Van

Model Fiyat 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 999.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.149.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.249.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.314.900 TL EV L1 Tekna+ 1.829.900 TL EV L2 Tekna 1.809.900 TL

Townstar Combi