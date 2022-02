Merakla beklenen Doctor Strange in the Multiverse Madness filminin yeni fragmanı bugün yayınlandı. Filmden daha fazla kesite yer veren fragman, aynı zamanda Strange'in başka bir Marvel evrenindeki efsane karakterle bir araya gelmesi konusunda ipucu verdi.

Son olarak Spider-Man: No Way Home’da gördüğümüz Dr. Strange, yeni filmiyle çok yakında sinemalarda hayranlarıyla buluşacak. Spider-Man: No Way Home’un sonunda gördüğümüz kısa fragman, Strange’in çoklu evrenleri araştıracağını gösterirken bugün de beklediğimiz asıl fragman paylaşıldı.

Dün gece gerçekleştirilen ve dünya çapında milyonların takip ettiği Super Bowl’da gösterilen Doctor Strange fragmanı, Marvel hayranları tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ismiyle çıkış yapacak olan film, Strange’in çoklu evrenlerde karşılaşacağı bazı sürpriz karakterlere de yer verdi.

Doctor Strange in the Multiverse Madness fragmanı:

Fragmanda Strange’in daha önceki filmlerde yaptığı kararların sonuçlarıyla boğuştuğunu görebiliyoruz. Ayrıca kendisini, muhtemelen kararlarından dolayı yargılanmak üzereyken kelepçeli bir şekilde görüyoruz. Bu sırada fragmanda Patrick Stewart’a, yani Profesör X’e benzeyen gizemli bir figürle karşılaşıyoruz.

Bunu yanı sıra fragman, Xochitl Gomez’in canlandıracağı America Chavez karakterine ve Strange ve Strange’in şeytani hali Mordo ile olan çatışmasını da açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra elbette ilk fragmanda da karşımıza çıkan Wanda, bu fragmanda da karşımıza daha çok çıkıyor. Orijinal Spider-Man üçlemesinin yönetmeni Sam Raimi tarafından yönetilen film, 6 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girecek.