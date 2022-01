Bildiğiniz üzere Faz 4 çoklu evrenler üzerine kurulu ve WandaVision, Loki, What If dizilerinde bu konuya giriş yapıldı. Spider-Man: No Way Home ile birlikte de olmaz dediğimiz pek çok şey oldu. Peki bu "çılgınlığın" daha ötesinde neler yaşanabilir?

Birazdan bahsedeceğimiz ve "Daha neler!" demenize neden olacak söylentilerin bir kısmı kesinleşen detaylar bir kısmı ise Reddit, 4chan gibi internet sitelerindeki sızıntılar/söylentiler. "Bunlar sadece söylentiden ibaret" diyebilirsiniz fakat geçmişteki ciddi söylentileri takip edenler iyi bilir; bazılarının tamamı doğru çıkabiliyor, ki bunların bizzat Marvel tarafından fanları hype'lama amacıyla ortaya sürüldüğü de düşünülüyor. Fragmandaki Marvel intro'sundaki detaylar, birazdan anlatacağımız olağanüstü iddialar için bir güven ortamı oluşturuyor. Çünkü bu intro, MCU'daki alışılagelmiş intro'lardan farklı. Marvel'ın önceki filmlerindeki intro'larından da parçalar bulunuyor. Yani "birleşme" tam anlamıyla başlıyor. Spider-Man'lerin birleşmesinden çok daha büyük olacağı da kesin. Söylentilere göre; film, MCU'ya çok benzeyen alternatif bir evrende farklı bir Doctor Strange ve Wong ile başlayacak. Bunların bizim Strange ve Wong'umuz olduğu izlenimi verilecek. Bu alternatif Strange ve Wong, beklenmedik bir şekilde görünmeyen bir güç tarafından öldürülecek. Bu sahne, MCU tarihindeki en sert ölümlerden biri olacak. Filmin yönetmeninin Evil Dead, Drag Me to Hell gibi şiddet içerikli filmleri yöneten Sam Raimi'nin olduğunu hatırlatalım (Tobey'li Spider-Man serisini yönettiğini söylememize gerek bile yok). Bizim Doctor Strange'imiz, MCU'nun çökmeye başladığını keşfedecek. Strange, Wong'a Thanos'un aslında Endgame'i kazanması gerektiğini ve Tony'nin fedakarlığına yol açacak olayları manipüle ederek kaderi değiştirmeye zorladığını itiraf edecek. Yani Strange, Endgame'de ve No Way Home'da gerçekliğe müdahale ettiği için olaylar çığrından çıkmış durumda. Doctor Strange bunun üzerine, fragmanda da gördüğümüz gibi, Wanda'dan yardım isteyecek. Fragmanda Wanda'yı ve Strange'i bir meyve bahçesinde görüyoruz fakat aslında bu bir illüzyon, Wanda'nın ürkütücü bir ormanda yaşadığı görülecek. Wanda, çoklu evrenin merkezinde Strange'in MCU'yu düzeltmesine yardımcı olacak ve Strange'in bile daha önce duymadığı bir şey olduğunu söyleyecek. Burada Wanda'nın tetikleyici unsuru ise çocukları olacak, ki WandaVision'da çocukları çok önemli motive kaynağıydı. O duyguları filmde tekrar harekete geçecek. Strange'e saldırmaya başlayan ve onu başka biriyle karıştıran alternatif bir Mordo ile tanışacaklar. Mordo, Strange'e evrendeki en büyük tehdidin, onları öldürmek ve güçlerini emmek için diğer Strange'leri arayan, var olan tek Strange olmak isteyen bir versiyonu olduğunu söyleyecek. Strange'in bu kötü versiyonu, What If'tekine benziyor ancak ayrı bir karakter. Bu karakter, MCU ile benzer geçmişi olan bir dünyadan geliyor ve o dünyada Rachel McAdams'ın canlandırdığı Christine Palmer başka bir adamla evleniyor, düğünden sonra trafik kazasında ölüyor. Yani What If'tekine benzer bir hikâye yer alıyor. Daha sonra başka bir Strange ile daha tanışacaklar. Fragmanda bulunmuyor fakat resmî bir görsel yayınlandı. Farklı bir kostümü ve atkuyruğu saçı olan bu Strange'in ismi Defender Strange. Bu Strange'in geldiği dünyada da Avengers ekibi vardı ve Snap sonrasında yarısı yok oldu ve bir daha geri getirmeyi başaramadılar. Sonra bu Strange, orijinal Avengers'tan ilham alarak Defenders adlı yeni bir ekip kurdu (Bu kısım çizgi romanlarda da bu şekilde). Doctor Strange varyantları dışında Wanda'nın varyantları da görülecek. Thanos'un kazandığı zaman çizelgelerinin sonrası da görülecek ve bu sahnelerin oldukça korkunç olacağı söyleniyor. Ayrıca farklı evrenlerde çeşitli canavarlarla savaşacaklar (Fragmanda biri görünüyor). Wanda, çoklu evrenin merkezinde Strange'e ihanet edecek ve her şeyi tehlikeye atma pahasına çoklu evrendeki çocuklarını bulmaya çalışacak. Sonunda çocukları bulacak fakat bunlar biraz daha genç olan farklı bir Wanda'ya ait olan çocuklardır. Bu Wanda, Fox'un X-Men evrenindeki Quicksilver'ın kız kardeşi (Bu Quicksilver, dizide de göründü bildiğiniz gibi). Daha sonra Wanda, çocukları kaçıracak ve çökmekte olan Fox evrenine saldıracak. Bunun üzerine Fox evreninde X-Men ekibi ortaya çıkacak ve üç Strange, Wanda'ya karşı birleşecek. Evil Strange fragmanda ana kötü adam gibi bir imaj çizse de gelgitleri olan bir karakter olacak ve bu sahnelerde Wanda'ya karşı yardımcı olacak. Hatta benzer güçlere ve görünüme sahip Wanda ve Jean Grey arasında bir karşılaşma olacağı da söyleniyor. Evil Strange'in evrenini düzeltmenin bir yolu bulunamayacak. Evil Strange bunun üzerine çıldırarak Strange ve Defender Strange ile savaşacak. Sonunda suçluluk duygusuyla kendini öldürecek. Film Wanda'nın kendini feda etmesiyle sona erecek, MCU ve Fox X-Men evrenini birleştirecek. Yaklaşık 3 saat olduğu belirtilen filmde daha pek çok sürpriz karakterin görünmesi bekleniyor. 3 ayrı Hulk'ı bir araya getirebilir. Edward Norton'ın Hulk'ı aslında MCU evrenindeydi fakat oyuncu değişikliğine gidilmişti. Yine de MCU'da her şeyin bir çaresi bulunur! Ayrıca alternatif evrendeki Iron Man'in de görünebileceği ve zırhın içinden Tom Cruise'un çıkabileceği gibi bomba bir iddia da bulunuyor. Neden Tom Cruise? Çünkü Robert Downey Jr.'dan önce, Tony Stark rolü ona teklif edilmişti fakat takvimi dolu olduğu için reddetmek zorunda kalmıştı. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse bile sadece cameo'dan ibaret olabilir. Cameo demişken; Ben Affleck'in canlandırdığı Daredevil'ı da görebiliriz. Yakın arkadaşı Matt Damon'ın MCU'daki kısa cameo'sunu hatırlarsınız, ikili yakın arkadaş oldukları için bu ihtimalin mümkün olduğu söylenebilir. Chris Evans'lı Fantastic Four'u bile kısa süreliğine görebiliriz. Captain America'nın ardından farklı bir karakterle görünmesi filmi sinemada izleyenleri epey coşturacaktır hiç şüphesiz. What If dizisindeki Captain Carter karakterini de görme ihtimalimiz bulunuyor. Bu karakterle Chris Evans'ın Alev Adam'ı bir araya gelirse enteresan bir an yaşanacaktır. Yeni Fantastic Four filmlerinin Tom Holland'lı Spider-Man serisini yöneten Jon Watts'a emanet edildiğini de hatırlatalım. Tabii bunların %90'ı şimdilik bir söylenti. Yine de her bir detay resmiyet kazanmış açıklamalarla %100 uyuşuyor. ( ) Nasıl ki No Way Home bilgileri ve görselleri sızdırıldıysa bu olay örgüsü de sızdırılmış olabilir. Bir fan kurgusuysa bile bu kadar tutarlı olduğu için kendisini tebrik etmek lazım. Film 6 Mayıs 2022'de gösterime girecek. Bu iddiaları okuduktan sonra Türkçe altyazılı fragmanı izlemek bazı şeyleri daha net kılıyor. Spider-Man: No Way Home sonrası Tobey ve Andrew'ı tekrar görüp görmeyeceğimizi merak ediyorsanız onlar hakkındaki söylentilere buradan ulaşabilirsiniz: İLGİLİ HABER Örümcek Adam Söylentileri: Tobey Maguire ve Andrew Garfield Marvel Evreninde Tekrar Görünecekler mi? Kaynaklar: 1, 2, 3, 4

