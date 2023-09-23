Uzun yıllardır yayınlanan ve hayranları tarafından gün geçtikte daha çok sevilen Doctor Who dizisi, 60. yılını kutluyor. Toplam 3 bölümden oluşacak '60. Yıl Özel' serisi için bugün yeni bir fragman yayınlandı.

İlk bölümü 1963 yılında seyirci ile buluşan Doctor Who serisi, 2005 yılında modern haliyle BBC'de yayınlanmaya devam ediyor. Uzun soluklu dizinin en sevilen oyuncularından David Tennant ve Catherine Tate, bu yıl geri geliyor.

Son sezonlarda 13. doktoru canlandıran Jodie Whittaker'ın, rolünü Ncuti Gatwa'ya vermesi gerekiyordu. Ancak bir sürpriz ile David Tennant, dizinin 60. yılı için geri geldi ve hayranlarını şaşırtmayı başardı.

İşte Doctor Who'nun 60. yılına özel yayınladığı yeni fragmanı

Dizinin hayranlarını heyecanlandıran fragmanda ünlü oyuncu Neil Patrick Harris'i tekrar görüyoruz. Fragman ayrıca hayranlara UNIT ve Kate Lethbridge-Stewart'ın geri dönüşüne dair ipuçları veriyor. Fragmanın sonunda Ncuti Gatwa'yı görüyoruz, bu da bize bir sonraki doktorun o olacağını işaret ediyor.

3 bölümden oluşacak olan ünlü yapım, Kasım ayında izleyicilerle buluşacak. Tüm dünya ile eşzamanlı olarak yayınlanacak olan dizi, ülkemizde Disney+ üzerinden izlenebilecek.