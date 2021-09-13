Doctor Who dizisindeki performansıyla dünya genelinde ün kazanan İngiliz oyuncu Tanya Fear, 9 Eylül'de kayboldu. Ailesi ve menajeri bu kayboluşu doğrularken Fear'ın arkadaşları ve hayranları, sosyal medyada destek kampanyası başlattılar.

Dünyanın en popüler bilim kurgu dizilerinden bir tanesi Doctor Who, bu kez çok ilginç bir konuyla gündemde. Bugüne dek pek çok yapımda yer almış olsa da en çok Doctor Who'daki performansıyla gündem olan Tanya Fear, birkaç gün önce kayboldu. İngiliz oyuncunun ailesi ve menajeri, bu kayboluşu doğruladı.

Onlarca yapımda birbirinden farklı rollerde karşımıza çıkan Tanya Fear'ın nasıl ve neden kaybolduğu bilinmiyor. Üstelik edinilen bilgilere göre Fear'ın kimseyle bir sorunu da yoktu. Ailesi, Fear'ın hayatından endişe ederken menajerliğini yapan Alex Cole ise bunun kendisi için bir şok olduğunu belirtiyor.

Sosyal medya kampanyaları başlatıldı

Alex Cole, dünyaca ünlü oyuncu ile en son 8 gün önce görüştüğünü ve bu görüşmede de iş konuşulduğunu belirtti. Fear'ın kayboluşundan endişeli olan Cole, "Fear'ın ortadan kaybolması benim için bir şoktu..." ifadelerini kullandı. Ancak Tanya Fear'ın ortadan kayboluşu yalnız ailesini ve menajerini endişelendirmiyor. Fear'ın arkadaşları ve hayranları da ünlü oyuncunun başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyorlar.

Oturdukları yerden oyuncunun bulunmasını beklemek istemeyen arkadaşları, sosyal medyada kampanyalar başlattılar. Tanya Fear'ın arkadaşları "Arkadaşımız Tanya kayıp. En son 9 Eylül'de Los Angeles bölgesinde görüldü. O zamandan beri kimse ona ulaşamıyor." ifadelerini kullanarak olaya dikkat çekerken, hayranları ise "#FindTanyaFear" etiketini kullanarak olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyorlar.