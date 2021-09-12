Artık dünyadaki erkeklerden etkilenmeyen Londralı Youtuber Abbie Bela, UFO tarafından uzaya çıkarılışını, orada yaşadıklarını ve 'benzersiz aşkını' anlattı.

Bugüne kadar pek çok 'yaşanmış olaylar' saçmalamaları duymuş, okumuştuk. Fakat şu an okyuacağınız hikâye, diğerlerinin çok daha masum durmasına neden oluyor. Pandemi sürecinde çok canı sıkılan ve buradaki erkeklerden etkilenmeyen YouTuber Abbie Bela, bir gün kanalında bir uzaylının onu kaçırmasını istediğiyle ilgili 'şaka' yaptı. Her şey de bu şakadan sonra başlamış.

Bela, her şeyin bir uzaylının onu kaçırmasını istemesiyle başladığını söylüyor. Ardından beyaz ışık rüyaları görmeye başlayan kadın, 31 Mayıs’ta ilk kez bir ses duydu. Bela “Her zamanki yerde bekle” emrini veren bu sesi daha önce hiç duymamıştı ancak bunun ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Sonraki akşam pencerenin yanında oturarak beklemeye başladı. Saat 00.15 civarında uykuya dalmasıyla uçan daire görüş alanına girdi.

“Hayatım boyunca tuhaf karşılaşmalar yaşayan insanlardan biriyim”:

Bela, gördüğü uzaylının herhangi bir şeye benzediğine bin şahit isteyen eskizini de çizdi.

Bela, o anda yatak odasında değil, onu UFO’ya taşıyan parlak yeşil bir ışın kanalındaydı. Kısa süre sonra kendisini çok az insanın gittiği bir yerde, uçan dairenin göbeğinde buldu. UFO’da beş uzaylıyla karşılaştı. Vücutlarını tam seçemiyordu, uzaylılar Bela’ya telepatik olarak onları gerçek hallerinde görmeye hazır olmadığını söylediler. Ama gördüğü kadarıyla uzaylılar uzun boylu, ince, hafif yeşil tonlu bir vücuda ve büyük siyah gözlere sahiplerdi.

Bir cesaret örneği: Birçoğunuz böyle bir olayda endişelenebilirsiniz ancak Bela, bu tür tuhaf karşılaşmalara alışkın olduğu için korkmadı dahası bir uzaylıya aşık oldu. Belayla bağlantı kuran kişi yaşadığı hisleri “100 aşk zamanlarında olmak” olarak tanımladı. Bela bu tanımlamayı anlamadı ancak tamamen aynı hissetti. Fakat bu yıldızlararası aşıklar ilişkileri için çok kritik iki engelle karşılaştı. Birincisi bir uzaylının insanla çıkması kurallara aykırıydı, ikincisi ise Bela'nın Dünya’dan ayrılması gerekiyordu. Sevgilisi kuralları çiğneyerek onu birlikte olmaya, uzayda yaşamaya ikna etmeye çalışsa da Bela bu teklifi sonsuza kadar dünyadan uzak kalması gerekeceği için kabul edemedi. Verdiği karardan sonra dünyaya dönmesi gerektiği için 20 dakikada UFO’dan ayrılmak zorunda kaldı.

Dünyalı ve uzaylı ilişkileri konusunda çekingen olabiliriz. Fakat onlar sadece türler arası 'çıkmayı' düşünmediler. Bela, bu alanda öncü olmayı ve gezegenler arası aşkı normalleştirmeyi umut ediyor. Ünlü Youtuber, uzaylı aşkının CIA tarafından yakalanmaktan endişe ettiğini bilse de uzak mesafe ilişkisinden vazgeçmedi. Tüm bu zorluklara rağmen sevgilisinin tekrar onu ziyaret edeceğini biliyor ve o günü bekliyor. Darısı uzaylı hayat arkadaşı isteyenlerin başına.