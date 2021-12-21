TBMM Genel Kurulu, elektrik enerjisi satışı ile tüketicilerden alınan TRT payının kaldırılmasını da içeren yeni kanun teklifini kabul etti.

Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının da dahil olduğu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün meclise sunuldu. Yeni kanun teklifine, 317 milletvekilinden 22’si çekimser oy kullanırken 1 kişi ret verdi. Ancak teklif, geri kalan 294 milletvekilinin onayıyla kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TRT payının kaldırılmasının yanı sıra pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Yasa, esnaflardan öğrencilere kadar tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Yeni yasa teklifi oy çokluğuyla kabul edildi

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda çoğunluğun onayıyla kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre;