Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının da dahil olduğu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün meclise sunuldu. Yeni kanun teklifine, 317 milletvekilinden 22’si çekimser oy kullanırken 1 kişi ret verdi. Ancak teklif, geri kalan 294 milletvekilinin onayıyla kabul edildi.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TRT payının kaldırılmasının yanı sıra pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Yasa, esnaflardan öğrencilere kadar tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
Yeni yasa teklifi oy çokluğuyla kabul edildi
Bugün TBMM Genel Kurulu'nda çoğunluğun onayıyla kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre;
- Enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle, tüketicilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi için enerji satışındaki TRT payı kaldırılacak. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu karar ile elektrik faturalarında %3'lük bir düşüş görülecek.
- Mesleki Eğitim liselerinde öğrenim göre 12. Sınıf öğrencileri staj yaptığı süreçte asgari ücretin yüzde 50’si kadar net maaş alacak
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bünyesinde “Enerji Dönüşüm Başkanlığı" kurulacak.
- Fikir ve sanat eserlerinin korunması kanunu kapsamında, herhangi bir eserin telif hakkı sahiplerinden izinsiz kullanıldığı ya da ticaretinin yapıldığı tespit edildiği taktirde, eseri izinsiz kullanan kişi 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası alacak.
- Orman içi sularında kurulan balık tesisleri yasal düzenlemeye göre denetlenecek. Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiren kurumların zaruri ihtiyaçları devlet tarafından desteklenecek.
- Kahramanmaraş'ın Dulkadioğulları, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerinde yer alan sanayi alanları Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilecek.
- Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında; elektrik, su ve gaz sayaçlarında yanlış ayar ve ölçülerle usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi için denetlemeler arttırılacak ve bilinçli olarak yanlış ölçü aleti kullandığı tespit edilen kişiler idari para cezası alacak.