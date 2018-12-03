Pikachu yaratılırken esinlenilen esas hayvan keseli sıçan olmasa da, bu keseli sıçan Pikachu ismini sonuna kadar hak ediyor.

Geçtiğimiz ay Melbourne’deki doğal yaşam kurtarma servisine getirilen ve sahip olduğu genetik mutasyon sebebiyle parlak renklere sahip olan keseli sıçana Pikachu ismi verildi.

Hayvanın sahip olduğu mutasyon nedeniyle sahip olduğu melanin seviyesi, türdeşlerine kıyasla daha düşük. Bu madde, deriye renk veren en önemli maddedir. Bu pigmentin azlığı sonucunda canlı, koyu kahverengi yerine altın sarısı bir kürke sahip olmuş.

Pikachu henüz beş aylık ve muhtemelen annesinin sırtından düşmüş olan bir yavru. Büyüdüğünde ise doğaya salınması beklenmiyor. Gece aktif olan bir canlı türü olan keseli sıçanlarda bu tarz parlak renk mutasyonları ölümcül olabiliyor. Parlak renkli canlılar, baykuş gibi gece avcıları için çok daha bariz ve kolay hedefler oluyor.

Popülasyonun içinde çok nadir olsalar da, Pikachu türünün tek altın renkli üyesi değil. Victoria Doğal Yaşam’dan Caroline Dazey, bu canlılardan ufak bir grup oluşturduklarını ve onların güvenliği için yerlerini gizli tuttuklarını söylüyor.

Altın renkli bir ili pika bulunana kadar keseli sıçan Pikachu, bu ismi en çok hak eden hayvan olarak kalacak.