Sabaha karşı Saturday Night Live programında boy gösteren Elon Musk, yatırımcıların beklentisini karşılayan bir hareket sergilemedi. Dolayısıyla Dogecoin, bir anda %25 değer kaybetti. Olay, “söylentiyi al, haberi sat” stratejisinin yeni bir örneği oldu.

Kripto para dünyasının son aylardaki en tartışmalı para birimi Dogecoin (DOGE), son günlerde yeniden kendisinden bolca söz ettirdi. Yıl başından bu yana %15.135’lik değer artışı yaşayan birim, dün sabah saatlerinde kendisine yeniden bir çıta koydu. Dogecoin, 0,73995 değerine ulaşarak topluluğun 1 dolar hedefine fazlasıyla yaklaştı.

Dogecoin’in birkaç gün içinde yeniden kendisini katlamasının arkasındaysa yine aynı neden yatıyordu: Elon Musk. Aylardır paylaşımlar yaparak birimin yeni zirveler yapmasını sağlayan iş adamının dünyanın en popüler televizyon programlarından biri olan Saturday Night Live’a katılacağı açıklanmıştı. Tabii internet dünyası, Musk’ın programda Dogecoin’e gönderme yapacağını ya da doğrudan ağzına alacağını beklemeye başladı.

Beklenti doğru çıktı ama düşünülen sonucu vermedi:

Saatler önce yayınlanan Elon Musk’lı Saturday Night Live’da Dogecoin, gerçekten de anıldı. Fakat bu durum tam olarak beklendiği şekilde gerçekleşmedi. Dogecoin, Musk’ın kendisi yerine annesi tarafından “Anneler günü hediyem için heyecanlıyım, umarım Dogecoin değildir!” cümlesiyle anıldı. Dogecoin’i ağzına almayan Elon Musk’ın buna cevabıysa “Evet (Dogecoin). Kesinlikle öyle.” şeklinde oldu.

Programa olan beklentiyle yatırımcıların olası bir fırlamaya hazırlıklı olmak için yatırım yaptıkları Dogecoin, Musk’ın bu cümlelerinin ardından kıpkırmızı bir mum çizdi. Saat 06.34’te 0,69 seviyelerinde olan birim, 06.54’te 0,54’e gerileyerek resmen çakıldı. Saat 07:19’daysa 0,49 seviyesi görüldü. Fakat Dogecoin, bu seviyeden yukarı doğru tepki aldı ve şu dakikalarda 0,53 seviyelerinde dolaşmaya devam ediyor. Birimin 24 saat içindeki düşüşü neredeyse %25 seviyesinde.

Söylentiyi al, haberi sat stratejisi:

Dün yayınladığımız yazımızda bahsettiğimiz bu stratejinin son örneği Dogecoin oldu. Yatırımcılar, Elon Musk’ın Dogecoin’e dair bir şeyler yapacağı beklentisiyle yatırımlarını yaptı. Söylentinin dönüştüğü haberse pek de tatmin edici olmadı. Yatırımcılar Dogecoin’e bir destek bekliyorlardı. Fakat beklenen destek gelmeyince, açılan pozisyonlar hızlı bir şekilde kapatıldı.

Dogecoin'in düşüşüne sosyal medyadan gelen tepkiler: