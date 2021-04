Geçtiğimiz aylarda benzer bir ivme ile yükselişe geçerek bir anda kripto para piyasasının en popülerleri arasına girmeyi başaran Dogecoin, son 24 saatte değerini üçe katladı. Türk yatırımcılar arasında da oldukça popüler olan Dogecoin, gün içinde dalgalanmalar yaşansa da genel olarak yükselişine devam etti.

Kripto para piyasasında son günlerde özellikle altcoin'ler için hareketli günler yaşanıyor. Hemen her gün büyük bir ivme yakalayarak yükselişe geçen bir altcoin'le karşılaşıyoruz ve özellikle düşük fiyatları sebebiyle yatırımcıların altcoin'lere olan ilgisi de her geçen gün artıyor.

Bu hareketli dönemde yatırımcılarının yüzünü güldüren altcoin'lerin başında ise geçtiğimiz aylarda adından sıkça söz ettirmeyi başaran Dogecoin geliyor. Son birkaç gündür yükselişe geçmiş olan Dogecoin, bugün yükselişte zirveyi gördü ve son 24 saat içerisinde değerini üçe katladı.

Güne 0,13 dolar seviyesinde başlamıştı:

Dogecoin, son günlerde yükselişe geçmesiyle birlikte değerini 0,06 dolar seviyesinden 0,13 dolar seviyesine çekmişti. Devam eden yükseliş ile günü 0,13 dolardan açan Dogecoin, bu haberi yazdığımız saatlerde 0,39 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde 0,43 seviyesini de gören altcoin, yaşanan dalgalanmalara rağmen yükselişine devam ediyor. Bu yükseliş ile birlikte değerindeki artış 24 saat içerisinde yüzde 200 seviyesine ulaşan Dogecoin'in değeri geçtiğimiz bir hafta içerisinde yüzde 600, bir yıl içerisinde ise yüzde 20 bin yükseldi.

2013 yılında bir 'şaka' olarak geliştirilen ve o zamandan bu zamana yıllar boyunca çok da ilgi görmeyen Dogecoin, özellikle Elon Musk'ın hakkında attığı tweet'ler sonrası hayli popüler olmuştu. Bu popülaritesini yine Musk'ın destekleriyle korumaya devam eden Dogecoin'in gün içinde yaşadığı yükselişte Elon Musk'ın son tweet'inin de etkisinin olduğu söyleniyor.

Elon Musk dün (15 Nisan) attığı bir tweet'te İspanyol ressam Joan Miró''nun 'Dog Barking at the Moon' (Ay'a Havlayan Köpek) isimli tablosunu paylaşmış ve 'Doge Barking at the Moon' notunu iliştirmişti.