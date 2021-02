Elon Musk, Dogecoin'le ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamada "Doge'yi kim dışarı çıkardı?" diyen Musk, kripto para biriminin ATH, yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasını sağladı. 8,2 centten işlem gören Dogecoin, 10 milyar dolar piyasa değerine sahip oldu.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olmasının yanı sıra attığı her adımla gündem olmayı başaran Elon Musk, şu sıralar daha çok kripto para piyasasına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Bir süredir Dogecoin olarak isimlendirilen bir altcoine takmış durumda olan Musk, yaptığı açıklamalarla bu kripto para birimini uçuruyor. Dogecoin, Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarla ATH (all time high) yani tüm zamanların en yüksek değeri rekoru kırmaya devam ediyor.

Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde "Who let the Doge out" yazdığı bir tweet attı. "Doge'yi kim dışarı çıkardı?" anlamına gelen ve 2010'lu yılların popüler şarkılarından olan "Who Let The Dogs Out"tan esinlenen bu tweet, kripto para biriminin yeniden değerlenmesine yol açtı. Dogecoin, tarihinde ilk kez 8,2 cent seviyelerine ulaştı.

Piyasa değeri, Dogecoin'i en büyük 8. kripto para birimi haline getirdi

Elon Musk'ın açıklamalarıyla yükseliş trendine giren ve yatırımcısına devasa paralar kazandıran Dogecoin, bu yükselişlerle birlikte piyasa değerini de artırdı. 8,2 cente ulaştığında toplam piyasaya değeri 10 milyar dolar seviyelerine gelen Dogecoin, böylelikle dünyanın en büyük 8. kripto parası haline geldi. Coinmarketcap'ten yaptığımız son kontrollerde, bu kripto para biriminin şu an dünyanın en büyük 10. kripto para birimi olduğunu görüyoruz. Ayrıca kar satışlarıyla birlikte Dogecoin, an itibarıyla 7 cent seviyelerinde işlem görüyor.

Dogecoin, temelinde şaka amaçlı geliştirildi ve pek kimseler tarafından önemsenmedi. Hatta geliştirici ekip bile bu projeyi önemsemiyordu. Ancak Elon Musk'ın açıklamaları, Dogecoin'in seyrini değiştirdi. Öyle ki birkaç hafta önce bu altcoin, sadece 2,5 centten işlem görüyordu. Şimdiki rakamlar ise 2,5 centin bundan sonra hayal olabileceğini gösteriyor. Elon Musk'ın yaptığı ve yapacağı açıklamalarla bu kripto para biriminin ne kadara yükseleceğini ise zaman gösterecek.