Twitter'a Dönen Elon Musk, Dogecoin'i Bir Kez Daha Uçurdu

Birkaç gün önce Twitter kullanmayı bıraktığını açıklayan Elon Musk'ın yokluğu uzun sürmedi. Bugün itibarıyla paylaşımlarına yeniden başlayan Musk, özellikle de Dogecoin paylaşımları ile kripto para camiasını karıştırdı. Ufak bir pump yaşayan Dogecoin, dakikalar içerisinde yüzde 50 değer kazandı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Elon Musk'ın Twitter'ı bıraktığından bahsetmiştik. Yaptığı bir paylaşımla Twitter'ı bir süre kullanmayacağını söyleyen Musk'ın yokluğu, kısa sürdü. Sabah saatleri itibarıyla önce SpaceX'in paylaşımlarını retweetleyen ardından da görüşlerini paylaşan Elon Musk, bir kez daha Dogecoin için harekete geçti. Saat 11:30 itibarıyla Dogecoin isimli altcoin için paylaşımlar yapmaya devam eden Musk, kripto para biriminin değerini yeniden uçurmaya başladı.

Elon Musk'ın paylaşımları, kripto para camiasının çok sevdiği "to the moon"u (Ay'a) ifadesini anlatan bir görselle başladı. Bunun hemen ardından sadece "Dogecoin" yazan Elon Musk, bu altcoinin sadece yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 35 değerlenmesini sağlamış oldu. Sadece bununla da yetinmeyen milyarder, paylaştığı bir görselle de Dogecoin'e verdiği desteği açıkça göstermiş oldu.

Not: "to the moon", bir kripto para biriminin olağanüstü seviyede değerlenebileceği durumlarda söylenen bir tabirdir.

İşte Elon Musk'ın Dogecoin için paylaştığı o görsel

Elon Musk'ın Dogecoin'i pumplama çalışması bu kadarla da sınırlı değildi. Dogecoin'in insanlar için oluşturulmuş bir kripto para olduğunu ifade eden Musk, bu kripto parayı satın almak için "Gigachad" olmaya gerek olmadığını belirtti. Paylaşımlarına hala devam eden Elon Musk, ortalığı karıştırmakta fazlasıyla kararlıymış gibi görünüyor.

Musk'ın "to the moon" paylaşımı şöyleydi

Hakkında bölümünde yer alan Bitcoin ibaresi, artık yok

Elon Musk, Twitter'ı bıraktığını açıklamadan hemen önce hesabında bir değişiklik yapmış, Hakkında bölümüne Bitcoin yazmıştı. Ancak bugünkü paylaşımlardan önce bu ibare kaldırıldı.

Elon Musk'ın son paylaşımı, oldukça manidar

Elon Musk tarafından yapılan paylaşım, kafa karıştıracak türden. Yukarıda da görebileceğiniz üzere Musk, bir sonrakinde "pull up", yani yükseliş metotlarını deneyeceklerini söylüyor. Ancak up kelimesinin * içine alınmış olması, burada bir mesajın olduğunun açık bir göstergesi. Peki bu açıklamalar yapılırken Dogecoin cephesinde neler yaşandı? Dilerseniz şimdi de buna bakalım.

Dakikalar içinde sert yükseliş, dakikalar içinde sert düşüş

TradingView aracılığıyla sağlanan yukarıdaki grafik, Dogecoin'in 15'er dakikalık periyotlarda neler yaşadığını gözler önüne seriyor. Kendi gözlerinizle de görebileceğiniz üzere yapılan açıklamalardan sonra üst üste dört mumu yeşil yakan (toplamda 1 saat) ve ciddi bir yükseliş yaşayan Dogecoin, yükselişlerden sonraki bir mumda (sadece 15 dakikada) ise ciddi düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 100 satoshi seviyelerinde işlem gören altcoin, Musk'ın açıklamalarıyla birlikte önce 155 satoshi civarına ulaştı, ardından da 127 satoshi seviyelerine geriledi. Dogecoin, gün içinde de yüm yatırımcıların takibinde olacak gibi görünüyor.