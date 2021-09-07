Yıllar Önce Binlerce Kadını Öldüren Doğum Kontrol Hapları

İstenmeyen gebeliklerden korunmak için yaygın olarak kullanılan doğum kontrol hapları, aile planlamasının vazgeçilmez parçasıdır. İlk olarak 1957 yılında kullanımına başlanan doğum kontrol hapı, günümüzde dünya çapında yaklaşık 140 milyon kadın tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde kötü bir etkisi yok denecek kadar az olsa da ilk aşamalarında çok kadın zarar görmüştü.

Doğum kontrol hapları, kadın fizyolojisinde farklılık yaratarak gebeliğin oluşmasını engeller. Hapların içerdiği hormonlar, yumurtlamayı durdurur ve rahim ağzı salgısı olarak bilinen servikal mukusun yoğunluğunu arttırarak, erkek üreme hücresi spermin rahim içine geçişini engeller. Ancak unutulmamalıdır ki, en iyi doğum kontrol hapı dahil, hiçbir doğum kontrol yöntemi %100 koruma sağlayamaz.

Günümüzde en güvenilir doğum kontrol yöntemleri arasında yer alan doğum kontrol haplarının düzenli kullanımı, etkinliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Farklı bir deyişle, doğum kontrol hapının gebeliği önleyebilmesi için önerilen dozda ve her gün aynı saatte alınması gerekir. Aksi hâlde doğum kontrol hapının gebelik oluşumunu önleme başarısı düşer.

Peki günümüzde ciddi bir etkisi olmayan bu hapların 1957'de piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda ne gibi ciddi zararları olmuştu? Netflix'in "Sex, Explained" belgeseli ve Jared Diamond'ın "Seks Neden Keyiflidir?" kitaplarından yararlanan bu flood, bu soruya yanıt veriyor:

Bu tehlikelerinin geçmişte kaldığını hatırlatırız ve hapları doktorunuza danışarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Doğum kontrol haplarıyla ilgili detaylı bilgileri buradan inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar: @remeemberthis, Netflix'in "Sex, Explained" adlı belgeselinin 3. bölümü, Medical Park, Jared Diamond'ın "Seks Neden Keyiflidir?" adllı kitabı