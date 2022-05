Yapımcılığını BBC’in üstlendiği ‘Doctor Who’nun’ yeni doktoru belli oldu. Sex Education’da çıkış yapan siyahi aktör dizinin başrolü oldu.

Bilim-Kurgu kategorisinin en sevilen dizilerinden biri olan Doctor Who, 13. doktorla tartışmaları beraberinde getirmişti. Dizinin izleyicilerinin alışık olduğu erkek doktorların aksine 13. doktorun bir kadın olması izleyicileri ikiye bölmüştü.

Doktor Who'nun yeni doktoru için ise onlarca söylenti oldu. Dizi için başrol arayışları bir süredir devam ederken, yeni başrolün kim olacağı epey merak konusuydu. Bazı kişiler “It's a Sin” yıldızı Olly Alexander'ın geleceğini iddia ederken, yeni 'Doktor'umuz nihayet açıklandı.

Ncuti Gatwa, ‘Doktor Who’nun’ yeni doktoru oldu

Daha önce Netflix’in popüler dizisi Sex Education’da yükselişe geçen Ncuti Gatwa, bu hızlı yükselişinin ardından yeni Doktor olacağının açıklanmasıyla hayranlarını sevindirdi.

Dizinin 14.doktoru olarak rol alacak Gatwa, uzun yıllardır var olan bu yapımda oynayacağından çok mutu olduğunu ifade etti. BBC’e açıklamada bulunan aktör, biraz korktuğunu ve heyecanlı olduğunu da dile getirdi. Gatwa’nın konuya ilişkin tam açıklamaları ise şöyle:

"Bu rol ve şov, ben de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki pek çok kişi için çok şey ifade ediyor. Benden önce bu hikayede yer alan seleflerimin her biri başarı işler yaparken, bende aynısını yapmak için elimden geleni yapacağım. ‘’ Doktor Who hayranları ise, dizinin yeni başrolünün açıklanmasına sevinerek Gatwa’ya övgü dolu yorumlarda bulundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?