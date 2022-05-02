Netflix, İngiltere Sussex Düşesi Meghan Markle ile geliştirdiği ve geçtiğimiz yıl duyurduğu Pearl animasyon dizisini iptal ettiğini açıkladı. Şirketin iptal kararı, yıllar sonra ilk kez gelen bir kaybın ardından önlem olarak alındı.

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde ilk kez 3 aylık bir dönemde toplam abone sayısında kayıp yaşadığını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte şirket, önümüzdeki dönemde de abone kaybı yaşayacağı tahmininde bulunarak şimdiden önlem almaya başlamıştı.

Netflix’in aldığı önlem, yapım aşamasında olan pek çok film ve dizi projesini iptal etmek oldu. Platform, bu kapsamda merakla beklenen birkaç animasyon yapımını iptal ettiğini açıklarken bugün bir başka beklenen animasyondan kötü haber geldi. Netflix, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın arkasında olduğu ‘Pearl’ isimli animasyon dizisini iptal etti.

Prens Harry ve eşinin stüdyosuyla geliştirilen animasyon iptal edildi:

Netflix, paylaştığı açıklamasında İngiltere Prensi ve Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi ve Sussex Düşesi Meghan Markle ile geliştirdiği Pearl animasyon dizisini iptal ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve merakla beklenen dizi, şirketin giderleri kısmak için aldığı önlemler arasına katıldı.

Netflix, Sussex Dük ve Düşesi’nin kurucusu olduğu Archewell Productions ile 2020 yılında belgeseller, diziler, filmler ve çocuk programları gibi yapımlar yapmak üzere birden çok yılı kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Şirket, Pearl dizisinin iptal edilmesine rağmen önümüzdeki dönemde Archewell ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Netflix’in iptal ettiği yapımlar listesine eklenen son üye olan Pearl, tarihe imzasını atan başarılı kadınlardan ilham alan 12 yaşındaki bir kızın maceralarına odaklanacaktı. Bu dizinin yanı sıra şirket, iki çocuk animasyon dizisi Dino Daycare ve Boons ve Curses’ın da iptal edildiğini duyurdu.