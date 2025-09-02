Dolby, yeni HDR standardı Dolby Vision 2'yi resmî olarak duyurdu. Dolby Vision 2 daha iyi görüntü kalitesi oluşturmak için yapay zekâ kullanıyor.

Görüntü teknolojilerinde devrim yaratan Dolby, yeni HDR standardı Dolby Vision 2’yi duyurdu. Bu yeni format, hem mevcut Dolby Vision standardını hem de ortam ışığına göre görüntüyü ayarlayan Dolby Vision IQ’yu zamanla tamamen değiştirecek.

Bununla birlikte sadece en üst düzey televizyonlar için geliştirilen Dolby Vision 2 Max de sahneye çıkacak. Özellikle premium OLED ve yeni nesil RGB Mini-LED televizyonlarda fark yaratacak bu versiyon, gerçek anlamda “sinema kalitesini” evin salonuna taşımayı hedefliyor.

Dolby Vision 2 zamanla birçok televizyonda desteklenecek

Dolby Vision 2’nin ilk destekçileri arasında Hisense öne çıkıyor. MediaTek’in Pentonic 800 işlemcisini kullanan üst segment televizyonlarda bu yeni format hazır bulunacak ancak hangi modellerin Dolby Vision 2 ile uyumlu olacağı henüz netleşmiş değil. Dolby Vision 2’nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri “Content Intelligence” adını taşıyan sistem. Bu özellik, içerik ve kullanılan ekranın özelliklerine göre görüntüyü akıllıca optimize ediyor.

Örneğin “Precision Black” karanlık sahnelerin aşırı loş görünmesini engellerken, “Light Sense” teknolojisi ortam ışığını ve içerik kaynak verilerini birlikte değerlendirerek daha doğru bir görüntü sunuyor. Canlı spor yayınları için geliştirilen özel beyaz dengesi ve hareket optimizasyonu da dikkat çeken özellikler arasında.

Dolby Vision 2 Max neler sunuyor?

Asıl farkı ise Dolby Vision 2 Max yaratıyor. Bu üst seviye sürüm, “Authentic Motion” adı verilen yepyeni bir teknolojiyle sahnelerin hareketlerini kare kare yönetme imkânı sunuyor. Dünyada bir ilk olarak tanıtılan bu sistem, filmlerdeki titreme (judder) sorununu ortadan kaldırmayı ve sahnelere doğal bir sinematik akıcılık kazandırmayı vaat ediyor.

Dolby, bu sayede televizyon üreticilerinin değil, doğrudan yönetmenlerin filmlerdeki hareket kontrolünü belirleyeceğini söylüyor. Özellik başlangıçta yüksek segment televizyonlara özel gibi görünse de sinemaseverler için gerçek anlamda oyunun kurallarını değiştirecek bir yenilik kapımızda.