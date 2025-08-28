Microsoft, Copilot yapay zekâ asistanının Samsung TV ve monitörlere geldiğini açıkladı. Kullanıcılar, televizyon üzerinden yapay zekâyla konuşarak tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Yapay zekâ alanında öne çıkan firmalardan olan Microsoft, Copilot ismini verdiği yapay zekâ aracını farklı farklı hizmet ve ürünlere entegre etmeye başlamıştı. Şimdi ise şirketten herkesin evinde bulunan televizyonlardan da Copilot yapay zekâ aracını kullanmaya başlayacağımızı gösteren haber geldi.

Microsoft, Copilot yapay zekâ asistanının televizyonlara geldiğini açıkladı. Asistan, Samsung’un 2025 yılında piyasaya sürdüğü televizyonlar ve monitörler için kullanıma sunuldu. Diğer marka TV’lere gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.

Size film ve dizi önerileri yapacak, özetler sunacak, sorularınızı yanıtlayacak

Seçili Samsung TV’ler için çıkış yapan Copilot yapay zekâ asistanı, kullanıcının televizyon üzerindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Örneğin sizin sevdiğiniz şeylere göre en uygun film ve dizi önerilerini bulabilecek. Ya da izlediğiniz ve hatırlayamadığınız bir dizinin, filmin özetini spoiler olmadan verebilecek.

Grup odaklı özellikleri de var. Örneğin bir arkadaş grubusunuz ve bir şeyler izlemek istiyorsunuz ancak herkes farklı tür seviyor. Copilot, kimin ne sevdiğini sizden öğrendikten sonra hepinizin seveceği bir yapımı bulup önerebiliyor. Bunlar dışında günlük yaşamınızda da yardımıcınız olabilir. Direkt ona herhangi bir konuda soru sorduğunuzda size yanıt verebiliyor.

Copilot, 2025 model Samsung TV ve monitörlerde otomatik olarak gelecek. Kullanıcılar, geldiğinde arayüzde bir Copilot sekmesi görecekler. Direkt kumanda üzerinden mikrofon tuşuna basıp Copilot ile etkileşime geçmek mümkün olacak.