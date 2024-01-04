Türkiye'deki popüler elektrikli otomobil içerik üreticilerinden Dolubatarya ile Toyota Türkiye davalık oldu. Davanın nedeni, Dolubatarya'nın bir videoda Toyota için "yalancı" ifadesini kullanmış olması.

Türkiye'de elektrikli otomobil konusunda en bilindik içerik üreticilerin başında gelen "Dolubatarya" ile Japon otomobil devi Toyota'nın Türkiye distribütörü olan "ALJ Türkiye" arasında "kavga" çıktı. Gelen son haberlere göre Toyota Türkiye, Dolubatarya'ya dava açmış durumda. Peki ikili arasında neler yaşanıyor?

Dolubatarya'nın 10 Aralık 2023 tarihinde yayımladı "Togg Zammı ve Batarya Fabrikasında Son Durum | Toyota-BYD Ortak Üretimi SUV | Hızlı Şarj #51" başlıklı YouTube videosu, gerilimin fitilini ateşleyen nokta olmuş gibi görünüyor. 70 bin civarı görüntüleme sayısına ulaşan video, Toyota Türkiye'yi rahatsız etmiş durumda. İyi de o videoda neler anlatılıyor?

Videoda, Toyota'nın "yalan söylediği" belirtiliyor

Dolubatarya tarafından paylaşılan videoda, o günlerde gündem olan bir haberden bahsediliyor. Bu haberin içeriği, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD'nin, Toyota'ya batarya ve elektrikli motor üretmesiyle ilgili. İçerik üreticiler, bu haber üzerine konuşurken firmaların genel olarak elektrikli otomobil konusunda verdikleri sözleri tutamadıklarından dem vurup, yalan söylediklerini ifade ediyorlar. İşte olayın mahkemelik olmasının nedeni tam olarak bu.

Dolubatarya, 11 Aralık'ta yaptığı bir paylaşım ile gerilimi duyurmuştu:

Bu videoda Toyota'nın 1.200 km menzilli otomobil hayalini eleştirdiğimiz için Türkiye distribütörü tarafından engelleniyoruz.



Türkiye'de otomotiv haberciliğinin test aracı sürmek, basın bülteni paylaşmaktan daha fazlası olabileceğini herkese göstereceğiz!



10 yılı aşkın süredir katı hâl batarya konusunda haberler yaptıran #Toyota'yı birçok otomobil gazetecisi gibi biz de hedeflerini tutturamadığı için eleştirdik.



Önceki gün aynı hedeflerden kesin bilgiymiş gibi bahseden Toyota ve BYD distribütörü ALJ Türkiye'nin CEO'su Ali Haydar Bozkurt'u eleştirdiğimiz için engelleniyoruz.



Distribütör firma, bugün BYD Atto 3 test aracı teslimi için tarafımızla iletişime geçmişti. Fakat videodaki eleştiriler sonrası araç vermeyeceğini bildirdi. Daha önce araç lansmanına davet etmeyip basın bülteni dahî göndermeyerek bizi görmezden gelen distribütöre rağmen biz çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Doğru bildiğini konuşup yazamayan haberci mi olur!

İşte Dolubatarya'ya yönelik açılan davanın belgesi

Geçtiğimiz saatlerde X üzerinden bir paylaşım yapan Dolubatarya ekibi, haklarındaki şikâyet dilekçesini paylaştı. Dilekçeye baktığımızda ALJ Türkiye'nin "yalancılık" ithamı nedeniyle Dolubatarya'dan şikâyetçi olduğunu görüyoruz.

Platformun açıklaması şöyle:

Toyota'dan doğru elektrikli araç haberciliği yaptığı için Dolubatarya'ya suç duyurusu!



Elektrikli araç dönüşümünde geç kalan #Toyota'yı ve katı hâl batarya konusunda 10 yıldır kendisini yalanlayan açıklamalarını eleştirildiğimiz için hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu.



Dört yıldır bu mecrada habercilik yapmaya çalışıyor, elektrikli araç ve batarya konusunda doğruları kaynaklarıyla birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Toyota Türkiye, hibrit odaklı satış stratejisine karşı gelen bu yayın politikamız sebebiyle kendisini zarara uğrattığımızı iddia ediyor.



Buradan firmaya katı hâl batarya konusunda söylediklerimizi gerekirse mahkeme huzurunda bizzat üreticinin beyan ve paylaşımlarıyla kanıtlamaktan çekinmeyeceğimizi söylemek istiyoruz.



Hodri meydan! 2026'da %50 daha ucuz, 1.100 km giden, 15 dakikada şarj olan otomobilinizin çıkacağını iddia ediyorsunuz. Kanıtlayın, delil sunun tartışalım. Bizi bu cüzî şikayetlerle alt edemeyeceğini de bilin!



Birileri elindeki araçları satacak diye doğru habercilikten taviz vermeyeceğiz!

Dolubatarya'nın Toyota ile karşı karşıya gelmesine neden olan videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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