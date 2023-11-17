Domino's Pizza, müşterilerine sıcak pizza götürmek için özel bir elektrikli bisiklet üretti. Bisikletin arka kısmında, sıcaklığı hep 68 derecede tutan bir fırın bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında hizmet vermekte olan pizza zinciri Domino's, müşterilerini mest edecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sadece pizza teslimatları yapmaya odaklanan özel bir elektrikli bisiklet üreten şirket, artık pizzalarını bu özel araç ile teslim edecek. Bu sayede müşteriler, daima sıcak pizza yiyecekler.

Domino's Pizza'nın elektrikli bisikleti işlevselliği açısından da tasarımıyla da ilginç ve dikkat çekici. Özel olarak tasarlanan teslimat bisikletleri, Domino's ile özdeşleşen kırmızı, mavi ve beyaz renklerle donatıldı. Kuryenin de rahat edebilmesini sağlamak amacıyla ileri teknoloji süspansiyon sistemiyle donatılan elektrikli bisiklet, arka kısmında ise büyük bir fırına ev sahipliği yapıyor. Domino's'tan alınan pizzalar, artık bu fırınların içinde taşınacak.

Domino's Pizza'nın elektrikli bisikleti böyle görünüyor:

Şirketin "sıcaklık kontrollü pizza kapsülü" olarak andığı fırın, pizzanın yolculuk boyunca 68 santigrat derece sıcaklıkta kalmasını sağlayan bir fan sistemine sahip. Bu sistem ile hem kapsülün hem de pizzanın sıcaklığı sabit kalıyor. Domino's Pizza, sıcaklık farkından kaynaklanan nemlenmeyi ortadan kaldırmak için de bir çalışma yaptı. Böylelikle müşteri, nemden dolayı "ıslanmış" bir pizza yemeyecek.

Elektrikli bisikletin arka kısmına yerleştirilen fırın, aydınlatmalı yapısı ile sürüş güvenliğini sağlamaya da yardımcı olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte; fırının sıcaklığı, arka kısma eklenen bir ekran üzerinde gösterilecek.

Edinilen bilgilere göre Domino's Pizza, hizmet verdiği tüm pazarlarda bu elektrikli bisikleti kullanmaya başlayacak. Ancak dönüşüm sürecinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Hâliyle, bu elektrikli bisikletlerin Türkiye'ye ne zaman geleceği de şimdilik gizemini koruyor.