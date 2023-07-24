Microsoft, duyanların "Ne alaka?" diyeceği dünyanın ilk pizza kokulu kontrolcüsünü tanıttı. Çekilişle dağıtılacak Xbox kumandası, yeni Ninja Kaplumbağalar filmine özel olarak geliştirildi.

Birbirinden değişik Xbox tasarımlarıyla karşımıza çıkan Microsoft, şimdi de kimsenin aklına gelmeyecek bir oyun kumandası geliştirdi. Yeni Xbox kumandası, pizza kokuyor. Evet, yanlış duymadınız.

Dünyanın ilk pizza kokulu kontrolcüsü olarak nitelendirilen yeni kumanda, ağustos başında vizyona girecek Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminin pazarlama kampanyası kapsamında hazırlandı. İkonik seriye hakim olanlar, Ninja Kaplumbağalar’ın ne kadar çok pizza sevdiğini hatırlayacaktır.

Üzerinde bir pizza dilimi de yer alan kontrolcü, çekilişle verilecek

Yeni Xbox kumandaları, arka kısma yerleştirilen bir pizza dilimiyle geliyor. Burada da o pizza kokusunu sağlayan bir koku yayıcı yer alıyor. Oyun oynarken karnınızı acıktırabilecek cihazların dört farklı versiyonunun olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Özel renkler, silahlar ve detaylarla kaplanan bu versiyonlar, ayrı ayrı dört kaplumbağayı temsil ediyor.

Filme özel yaratılan pizza kokulu kontrolcüler; satışa çıkarılmayacak, bunun yerine bir çekiliş yoluyla dağıtılacak. Cihazı kazanmak isteyenlerin, Twitter üzerinden Xbox Game Pass hesabını takip etmesi ve buradaki gönderiyi retweet’lemesi gerekiyor. 13 Ağustos’a kadar sürecek çekilişe katılmak için 18 yaş sınırının gerektiğini belirtelim.

Daha önce de söylediğimiz gibi Microsoft’tan sık sık böyle değişik tasarımlar görüyorduk. Örneğin şirket, yakın zamanda Barbie filmine özel bir Xbox konsolunu tanıtmıştı.