ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbreğin nakledildiği ilk insan olan Richard Slayman, nakil işleminden iki ay sonra hayatını kaybetti.

Bilim insanları, organ yetmezliği ile mücadele için çeşitli yöntemler deniyor. Bu yöntemlerden biri de domuzların vücutlarında genetiği değiştirilmiş ve insanlara uygun organlar yetiştirmek. Bundan yaklaşık iki ay önce bu alanda tarihî bir olay yaşanmış ve ilk defa bir domuzun genetiği değiştirilmiş böbrekleri bir insana nakledilmişti.

Domuzdan insana ilk böbrek nakli ile tarihe geçen kişi ise Richard "Rick" Slayman olmuştu. Slayman, operasyondan yaklaşık iki ay sonra hayata gözlerini yumdu. Araştırmacılara göre ise yeni böbreklerin en az iki yıl boyunca dayanması gerekiyordu.

Vefatın nakil ile ilgisi olmadığı açıklandı

Massachusetts General Hastanesi'nden organ nakil ekibi, Slayman'in vefatından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirterek ailesine başsağlığı diledikleri bir açıklama yayımladı. Öte yandan Slayman'in vefatının nakil ile ilgili olmadığı da ifade edildi.

Slayman'ın ailesi de yaptıkları açıklamada doktorlara ve hastaneye teşekkür ederken, yapılan nakil işlemi ile Slayman'in organ bekleyen binlerce insan için umut ışığı olduğunu sözlerine eklediler.

Richard "Rick" Slayman, genetiği değiştirilmiş domuz organı nakledilen ilk yaşayan insan olmuştu. Slayman'den önce beyin ölümü gerçekleşmiş iki hastaya da domuz kalbi nakledilmişti ve o hastalar da nakilden aylar sonra vefat etmişti.