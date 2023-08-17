Domuzdan İnsana Böbrek Naklinde Tarihi Bir İlke İmza Atıldı

ABD'li cerrahlar, genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin ilk kez bir insanda kritik bir fonksiyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Doğamız gereyi yıpranan organlarımız beraberinde hastalıkları ve ileri seviyelerde ölümü getirebiliyor. Fakat günümüzde yapılan bağışlar bile organ nakli talebini karşılayamıyor. Bu nedenle insanlık, artık organ nakli ihtiyacını ortadan kaldırabilecek, gelecekte ömür uzatabilecek yolları araştırmaya başladı.

Bu yolların vücudumuz ile uyumluluk açısından en uygun seçeneği olan domuz organı nakli, 2021 yılından itibaren başladı. Ekim 2021’de tarihte ilk kez bir domuz böbreği ve bir domuz kalbi insana nakledilmişken bugün, bu konuda büyük bir haber daha geldi.

Domuz böbreği naklinde bir ilke imza atıldı:

Alabama Üniversitesi’nden Jayme Locke liderliğindeki cerrah ekibi, tarihte ilk kez genetiği değiştirilmiş bir şekilde insana aktarılan bir domuz böbreğinin “hayati böbrek fonksiyonunu” yerine getirmeyi başardığını açıkladı. Söz konusu fonksiyon, “kreatinin klirensi” idi. Bir diğer deyişle böbreklerin, kas metobolizmasının oluşturduğu organik atık olan kreatinini temizleme işlevi.

Bugüne kadar yapılan hayvandan insana böbrek nakliyatında hiç bu sonuç alınmamıştı:

“Ksenotransplant, böbrek eksikliği için bir potansiyel çözüm sunsa da, klinik öncesi bir insan beyin ölümü modeli kullanan domuzdan insana böbrek ksenotransplantına ilişkin önceki raporlar ksenogreft idrar üretimi gösterdi ancak yaşamı sürdürmek için gerekli bir işlev olan kreatinin klirensini göstermedi. Bu nedenle, Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma, bir ksenogreftin bir insanda yaşamı sürdüren böbrek fonksiyonu sağlama yeteneğini göstermedi.”

Başarının gerçekleştiği nakil, canlı bir birey üzerinde yapılmadı. Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği, kaza sonucunda 52 yaşında beyin ölümü gerçekleşen ve kendi isteğiyle vücudunu bağışlayan, adı açıklanmayan bir erkek bireye aktarıldı.

Böbrek, bireyin vücuduna sunulan ve organlarını canlı tutmaya devam eden yaşam desteğinin sonlandırılmasına kadar tüm fonksiyonları yerine getirmeye devam etti. Bu süreç, tam 7 gündü.

Nakli gerçekleştiren ekip, bu başarıyla birlikte ailesinden ve ölümünden önce kendisinden izin alınması durumunda vücudu araştırmaya bağışlanan bir birey üzerinde artık böbreği 30 gün boyunca gözlemlemeye çalışacak.

Son çalışmaya ilişkin tüm detaylar, JAMA Network'te paylaşıldı.