Önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarının bir süre daha kapalı tutulacağını açıkladı. Facebook'un bağımsız Denetim Kurulu, konunun 6 ay içinde tekrar görüşüleceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ocak ayında ciddi bir kaosun yaşandığı ABD'de eski Başkan Donald Trump, özellikle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Twitter da dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından kışkırtıcı ve halkı kaosa sürükleyici paylaşımlarda bulunan eski başkan, bu paylaşımlarının sonucu olaraksa tüm sosyal ağlardan yasaklanmıştı.

Twitter'dan süresiz olarak yasaklanan Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının ise ne kadar süreyle yasaklı kalacağı bilinmiyordu. Bugün konuyla ilgili kararını açıklayan Facebook, Donald Trump'ın hesabını kapalı tutmaya yönelik politikasını bir süre daha sürdüreceğini duyurdu.

Donald Trump'ın Facebook hesabı kapalı kalmaya devam edecek:

Facebook'un bağımsız Denetim Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kurul, temelsiz bir seçim sahtekarlığı anlatısını ve ısrarlı eylem çağrılarını sürdüren Trump'ın ciddi bir şiddet riskinin mümkün olduğu bir ortam yarattığını tespit etti" ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte Trump'ın hesabının süresiz olarak yasaklanmasının da uygun olmadığına karar veren Kurul, konunun 6 ay içinde tekrar incelenmesini istedi. Facebook'un Denetim Kurulu'nda avukat, profesör, gazeteci ve insan hakları aktivistinden oluşan 20 üye bulunuyor.

Trump'ın Facebook hesapları, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen seçim sonuçlarını kabul etmemesi, oyların çalındığını ve destekçilerinin mücadele etmesi gerektiğini söyleyen agresif paylaşımlar sonucu kapatılmıştı. Trump'ın bu paylaşımları sonrası binlerce gösterici Kongre Binası'nı basmış ve senatoya girmeyi başarmıştı.

Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu kurdu:

Twitter'dan süresiz olarak yasaklanan, Facebook ve Instagram hesapları da hâlâ kapalı olan eski Başkan Donald Trump, kendi sosyal ağını resmen açtı. Wordpress tabanlı olan ve daha çok bir blog havasında olan platform, Twitter'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Platformun henüz test aşamasında olduğunu, kullanıcı girişlerinin yapılamadığını ve sitedeki pek çok işlevin çalışmadığını da belirtelim.