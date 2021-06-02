Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay kendi sosyal medya platformunu çıkardığını duyurmuştu. Trump'ın ortaya koyduğu bu platform, sadece 1 ay ayakta kalabildi.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ortalığı adeta savaş alanına çeviren açıklamaları sonrası Facebook, Twitter, Instagram ve diğer birçok sosyal medya platformundan yasaklanmıştı. Açıklamalarının arkasında duran ve kendisine sağlam bir kitle oluşturmayı başaran Trump ise sosyal medya devleri tarafından önüne konulan bu engele, kendi sosyal medya platformunu kurarak cevap vermişti.

İlk etapta oldukça iddialı görünse de eski Başkan'ın sosyal medya platformu, ortaya çıkışının üzerinden daha 1 ay geçmişken kapatıldı. Konuyla ilgili açıklamalara gelin birlikte bakalım.

'Site tekrar açılmayacak fakat bu pes edildiği anlamına gelmiyor'

Trump’ın yardımcısı Jason Miller, platformun kapatıldığını ve tekrar açılmayacağını ancak bu sitenin, sahip oldukları planlardan ve sahip olmak için çabaladıkları imkanlardan sadece biri olduğunu açıkladı. Miller, bu sözler dışında durum hakkında başka detay paylaşmadı.

Trump’ın ortaya koyduğu sosyal medya platformu, kişilere ‘özgür ve güvenli şekilde konuşma imkânı’ sunması ile öne çıkarılmıştı. Bu platformda Trump’ın paylaşımları bulunacak ve kullanıcılar, bunları beğenip Facebook veya Twitter‘da paylaşabilecekti. Bu da bahsettiğimiz platformlarda kendi kişisel hesabını bulundurması yasaklanmış olan Trump’ın, dolaylı yoldan oradaki dinleyicilerine de ulaşabilmesini sağlayacaktı.

Yasaklanmadan önce Trump’ın, en çok kullandığı sosyal medya platformu olan Twitter üzerinde 88 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu. Diğer sosyal medya platformlarında da oldukça fazla sayıda takipçiye sahip olan Trump’ın ortaya koyduğu platform, Jason Miller'ın sözlerine göre ileriye dönük planlarının yanında sadece bir öncüydü. Bakalım Donald Trump tarafından ilerleyen zamanlarda neler göreceğiz.