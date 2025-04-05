ABD Başkanı Donald Trump'tan TikTok ile ilgili yeni bir hamle geldi. Trump, ülke genelinde uygulanacak TikTok yasağını 75 gün daha erteledi. Peki TikTok'un sonu ne olacak?

Son günlerde ortalığın tozunu attıran ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde yasaklanması gündemde olan TikTok ile ilgili yeni bir kararname imzaladı. İmzalanan kararnameye göre TikTok, 75 gün daha ABD'de aktif olarak kullanılabilecek.

Daha dün sizlerle paylaştığımız bir haberde Donald Trump'ın Çin'e yönelik rüşvetinden bahsetmiştik. Trump, Çin hükûmetine yönelik açıklamalarda bulunmuş ve TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li firmalara satılmasının onaylanması hâlinde gümrük vergilerinden kurtulabileceklerini belirtmişti. Çin'den şu ana kadar gelen resmî bir açıklama olmasa da yaşananlar, tarafların anlaşmak üzere olduklarını gözler önüne seriyor.

TikTok'un ABD operasyonlarını kim alacak?

İşte bu sorunun cevabı şimdilik belirsiz. ABD'li haber kaynaklarına göre TikTok'u satın almak isteyen birkaç firma ve şahıs var. Oracle ve Perplexity ve Amazon gibi şirketlere ek olarak MrBeast ile Kevin O'Leary gibi ünlü isimler de TikTok'u satın almak istediklerini açık açık belirtiyorlar. Hatta bir grup yatırım sermayesi şirketinin de TikTok'u satın almak için hazır olduğu konuşuluyor.

Donald Trump'ın Çin'e sunduğu teklifle ilgili detaylı bilgi için:

Az önce de belirttiğimiz gibi Çin tarafı, TikTok'u satmak istemiyor. Hatta Çin, geçtiğimiz günlerde ABD'nin gümrük vergisi tarifesine karşılık vereceğini de açıkladı. Bakalım temelde tüm dünyayı ilgilendiren bu olay, nasıl sonuçlanacak...