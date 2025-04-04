Açıkladığı gümrük vergileri ile piyasalarda krize neden olan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Çin ile ilgili konuştu. Trump'ın yaptığı açıklama, Çin'le TikTok için anlaşıldığını düşündürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump birkaç gündür ortalığı birbirine katmış durumda. Tüm ülkelere gümrük vergisi uygulamaya başlayan Trump, piyasaları alt üst etti. ABD borsalarından tutun da kripto varlıklara göre hemen her alanda çok büyük kayıplar mevcut. Ancak Donald Trump, tüm bu yaşananlara rağmen hiç durmadan konuşmaya devam ediyor.

Şimdiyse gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Trump, bir röportajda Çin'le ilgili konuştu. Yüzde 50'yi aşan gümrük vergisine sokulan Çin'e rüşvet teklif eden Donald Trump, Çin'in gümrük vergilerinden nasıl muaf olabileceğini üstü kapalı açıkladı.

"TikTok'u sat, gümrük vergisinden kurtul"

Donald Trump, gümrük tarifelerinin kendilerine büyük bir güç verdiğini ve diğer ülkelerle müzakere masasına oturmanın daha da kolaylaştığını söyledi. Bunun üzerine TikTok meselesine değinen Başkan Trump, Çin'in bir anlaşmayı onaylamaya çok yakın olduğunu ifade etti. Tabii burada açık açık yapılan bir açıklama yok ancak Donald Trump'ın iması, TikTok için Çin ile masaya oturulduğunu ve gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında TikTok'un satışında anlaşıldığını düşündürüyor. En azından ABD'li kaynaklar, durumun böyle olduğunu söylüyorlar.

Bu arada; TikTok'un ABD operasyonlarının ABD ortaklığına devredilmesine ilişkin detaylar şimdilik belli değil. Ancak bir grup yatırım sermayesi şirketinin bu iş için hazır olduğu bildiriliyor. Financial Times kaynaklarına göre şirketler, TikTok'un yüzde 30 hissesini alacaklar ve ByteDance'tan daha fazla söz sahibi olacaklar. Henüz kesinleşen bir şey olmasa da söz konusu anlaşma, birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılabilir.