Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, başrolünde yer aldığı Don’t Look Up filminin beklenmedik sonu hakkında konuştu. DiCaprio, filmin sonu için ‘gerçekten karanlık’ diyerek bu sonun neden önemli olduğunu anlattı.

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrance’ın başrolünü paylaştığı, oyuncu kadrosunda Meryl Streep, Ariana Grande, Jonah Hill, Chris Evans ve Ariana Grande gibi pek çok ünlü ismin olduğu Netflix yapımı Don’t Look Up, geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Film, kısa süre içinde izleyenlerinden özellikle verdiği mesaj doğrultusunda fazlasıyla olumlu yorumlar toplamayı başardı.

Günümüz sorunlarına ve gelecekte yaşanabileceklere yönelik eleştiriler barındıran film, Netflix’te bu haftanın en popüler filmi olmayı başardı. Film, belki de pek çoğumuzun beklemediği bir şekilde son buluyordu. Filmin yıldızı Leonardo DiCaprio da herkesi şaşırtan o son hakkında bazı yorumlarda bulundu. Yazımızın bu kısmından sonrası, film hakkında SPOILER içermektedir.

Filmin sonu “gerçekten karanlık”

Film boyunca DiCaprio ve Lawrance’ın canlandırdığı iki astronomun Dünya’yı 6 içinde yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaştığını söyleyerek insanlığı uyarmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat insanlık, onların uyarılarını yeterince erken bir şekilde dikkate almadığından kuyruklu yıldız, en sonunda Dünya’ya çarparak bütün gezegeni yok ediyor.

Bir röportaja katılan DiCaprio da bu son hakkında “gerçekten karanlık” ifadelerini kullandı. “Tondaki değişim olmasaydı sanırım filmi yaparken heyecanlanmazdık.” diye konuşan ünlü aktör, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sonda sevdiğim şey buydu. Çünkü benim de bu şekilde karşılık vereceğimi hissettim. Biz komünal bir türüz. Sevdiğim insanların yakınında olurdum ve yaklaşan mahşeri görmezden gelirdim. Yemek masası sahnesi bunu perçinledi.”