Don’t Starve’ın Mobil Oyunu, Kapalı Betaya Çıkacak

Açık dünya oyunu Don’t Starve: Newhome, önümüzde ay iOS ve Android için kapalı betaya çıkacak. Kapalı beta, ilk başta yalnızca ABD ve Kanada’daki kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak.

Klei Entertainment’in sevilen izometrik hayatta kalma oyunu Don’t Starve, çok yakında akıllı telefonlara gelmeye hazırlanıyor. Tencent Games tarafından yayınlanacak ücretsiz mobil oyun, temmuz ayında kapalı betaya çıkacak. Don’t Starve: Newhome ismiyle çıkacak mobil oyun, hem Android hem de iOS platformuna çıkış yapacak.

Temmuz ayının ortalarında başlayacak kapalı beta, başlangıçta Kanada ve ABD’deki oyunculara açık olacak. Ayrıca kapalı betadayken yapılan ilerlemeler tam oyunda aktarılmayacak, ancak şu an açıklanmayan bir seviyeye ulaşan kapalı beta oyuncuları tam oyun çıkış yaptığında bazı oyun içi eşyalara sahip olacak.

Türkiye’den erişebilir miyim?

Özellikle Steam platformundaki oyuncuların fazlasıyla sevdiği Don’t Starve’ın mobil oyununa kapalı betadayken ulaşmak için ABD veya Kanada onaylı bir hesaba sahip olmamız gerekiyor. Eğer hesabınızı bu ülkelere bağlarsınız, Don’t Starve Newhome’u kapalı betada oynama şansına erişebilirsiniz.

Don’t Starve Fragmanı:

Açık dünya üzerinde aksiyon ve macera üzerine kurulmuş bir oyun olan Don’t Starve, ilk olarak 23 Nisan 2013’te Steam üzerinde satışa sunulmuştu. Eğer oyunun Steam sürümünü satın almak istiyorsanız, şu anda yüzde 75 indirimle 4,62 TL’ye alınabilir olduğunu hatırlatalım.