VALORANT’ın Kapalı Betadaki Günlük Oyuncu Sayısı Açıklandı

Riot Games, milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanan yeni nesil FPS oyunu VALORANT'ın kapalı betadaki günlük oyuncu sayısını açıkladı. Oynanabilir olduğu süre boyunca pek çok oyuncunun ilgisini çeken oyun, Riot'un iddialarına göre günlük 3 milyon oyuncu tarafından oynanıyordu.

Şimdiye dek hep League of Legends ile adını duyduğumuz Riot Games, son zamanlarda daha ziyade yeni FPS oyunu VALORANT ile adından söz ettirir oldu. Geçtiğimiz nisan ayında kapalı beta olarak erişime açılan ve kısa sürede milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan Riot Games imzalı FPS oyunu VALORANT, henüz beta aşamasında olmasına rağmen pek çok başarıya imza attı.

Bu başarılardan biriyse oyunun kapalı beta süresince ulaştığı günlük oyuncu sayıları oldu. Bu noktada Riot Games, VALORANT'ın kapalı betada kaldığı süre boyunca günde 3 milyona yakın oyuncu tarafından oynandığını iddia ediyor. Bu da henüz tam sürümü gelmemiş bir oyun için oldukça büyük bir başarı.

VALORANT, yayın platformlarında da zirvedeydi:

Kapalı beta süreci dün sona eren VALORANT, video oyunu odaklı canlı yayın platformu Twitch’in de zirvesine oturdu. Erişime açık olduğu süre boyunca toplamda 470 milyon saat izlenen VALORANT içerikli yayınlar, platformdaki en başarılı günündeyse 1 milyon 700 bin kişi tarafından eş zamanlı olarak izlendi.

VALORANT'ın FPS oyunları sektöründeki en büyük rakiplerinden olan CS: GO, çok daha yaşlı olmasına rağmen son dönemlerde popülerliğini bir hayli artıran oyunlardan biri. Geçtiğimiz mart ayında, piyasaya sürülmesinden tam 8 sene sonra anlık oyuncu sayısında rekor kırarak aynı anda 1 milyon kişi tarafından oynanan oyun, Dota 2 ile birlikte Steam’in zirvesinde yer alıyor.

VALORANT'ın kapalı beta sürecinin dün sona erdiğini söylemiştik ancak oyunun geri dönmesi için çok fazla beklememize gerek yok. Riot Games, VALORANT'ın tam sürümünün yeni bir mod, yeni ajan ve yeni bir haritayla birlikte 4 Haziran’da geri döneceğini söylüyor.