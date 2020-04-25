DOOM Eternal'a Işın İzleme Teknolojisi Kazandıracak Mod

‘MassiHancer’ isimli bir mod geliştiricisi, DOOM Eternal'a ışın izleme teknolojisi desteği kazandıran bir mod üzerinde çalışıyor. Geliştirici, henüz bitmemiş olan modundan ufak da bir video paylaştı.

NVIDIA’nın 2018 yılında tanıttığı ve yeni ekran kartı serisi RTX’te barındırdığı ışın izleme teknolojisi, günümüzde hâlâ tam olarak olgunlaşamadı. Ancak teknoloji şu an için her ne kadar olgunlaşmamış sayılsa da elbette geliştirilmeye ve geleceğin grafik teknolojisi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi bugüne kadar sayılı video oyunu tarafından desteklendi. Efsane seri DOOM’un yeni oyunu DOOM Eternal da maalesef ışın izleme teknolojisini desteklemeden piyasaya sürüldü. Fakat DOOM Eternal’ı ışın izleme teknolojisinin sunduğu deneyimle oynamak isteyenlere bir haberimiz var.

DOOM Eternal'a ışın izleme teknolojisi kazandıran mod:

DOOM Eternal şu anda ışın izleme teknolojisini destekliyor olmasa da bu işe kafasını takmış bir mod geliştiricisi, 4K dokularla birlikte kendi ışın izleme modunu geliştiriyor. Mod geliştiricisi, üzerinde çalıştığı ve DOOM Eternal’ı bambaşka bir boyuta taşıyacak modun da ufak bir videosunu paylaştı.

‘MassiHancer’ isimli mod geliştiricisi tarafından hâlâ geliştirilmekte olan mod, DOOM Eternal’a gelmesi beklenen ışın izleme teknolojisi hakkında büyük ipuçları barındırıyor. Işın izleme teknolojisini neredeyse birebir taklit etmeyi başaran mod, oyunun bu desteğe kavuşacağı zaman için daha da sabırsız olmamızı sağlıyor.

MassiHancer, geliştirdiği mod kapsamında yalnızca gerçekçi yansımalar, dokular ve derinlik algısı üzerinde geliştirmeler yapmadı. Mod geliştiricisi aynı zamanda oyunun renkleri üzerinde de gözle görülür değişiklikler yaptı. Tabii DOOM Eternal ve yepyeni bir grafik modunun bulunduğu bir kombinasyonda mod geliştiricisinin videoyu kaydettiği sistemi de elbette merak etmişsinizdir.

MassiHancer, aşağıda gördüğünüz videoyu kaydederken kullandığı sistemi de bizlerle paylaştı. DOOM Eternal’a ışın izleme teknolojisi ve 4K dokuları kazandıran mod, videoda içinde Intel i7 8700K işlemci, Zotac RTX 2080 Ti AMP (11GB) ekran kartı ve 16 GB RAM’i barındıran bir sistemde oynandı.