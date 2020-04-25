Şu sıralar kapalı betada olan Riot Games’in yeni FPS oyunu Valorant, oyuncuların kendi seviyelerinde rakiplerle karşılaşması için rekabetçi modu ekliyor. Yeni mod, 0.49 güncellemesiyle eklenecek.

League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games’in çıkardığı FPS oyunu Valorant, şu sıralar kapalı betada. Büyük bir ilgiyle takip edilen oyunun kapalı beta versiyonuna çok yakında rekabetçi modu geliyor. Kuzey Amerika ve Avrupalı oyuncuların erişebileceği bu mod, 0.49 güncellemesiyle birlikte gelecek.

League of Legends, Overwatch, CS:GO gibi oyunları oynayanların yakından tanıyacağı mod, oyuncuların başarı sırasına göre derecelendirilmesini sağlıyor. Riot Games, rekabetçi modda oyun oynamak için ilk başta 20 normal oyun oynamanızı istiyor. Oyuna iyice alıştıktan sonra ise rekabetçi oyunlara girebileceksiniz.

Valorant’ın rekabetçi sisteminde kazanacağınız oyunlara göre sıralamada daha yukarılara çıkacaksınız. Riot Games, oyun için sekiz aşamalı bir rank sistemi belirlemiş. Bu ranklar; “Demir, Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Ölümsüz ve Valorant.” Valorant rankı dışındaki tüm seviyeler üç aşamadan oluşurken, oyuncuların beraber oynaması için 2 rank sınırlaması geliyor. Yani Demir seviyesindeki bir oyuncu Platin seviyesindeki oyuncuyla karşı karşıya gelmiyor.

Kendi seviyenizdeki oyuncularla oynayacaksınız

Valorant, rekabetçi mod sayesinde oyuncular arasındaki farkı en aza indirgeyerek daha çekişmeli maçlar sunmak istiyor. Aynı zamanda rekabetçi modda yer alacak tüm hataları kapalı beta sürecinde çözmek isteyen stüdyo, bununla birlikte oyunculara bir amaç sunarak oyundan daha fazla zevk alınmasını sağlayacak.

Rekabetçi moda girecek oyuncular, oyundaki başarılarına göre bir ranka sahip olacaklar. Sonrasında ise her yeni oyunda puan kazanacak veya kaybedecekler. Bu puanlar da oyuncuların ranklarını yükseltmesini sağladığı gibi düşmesini de sağlayacak. Bu sistem sayesinde yeni başlayan bir oyuncunun karşısına profesyonel bir oyuncu çıkmayacak.

Valorant’ı nasıl oynayabilirim?

Riot Games’in yeni FPS oyunu Valorant’ı kapalı betada oynamak istiyorsanız, bir Riot hesabıyla Twitch hesabına bağlanmalı ve Valorant oynayan yayıncıları izlemeniz gerekiyor. Eğer şansınız varsa sizler de kapalı betada oynamaya hak kazanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Valorant’ın sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.