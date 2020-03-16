DOOM Eternal'ın Yönetmeni: Oyun Çocuklar İçin Uygun

DOOM serisi cehennemden gelen yaratıkları paramparça ettiğimiz, şiddetin maksimum seviyede olduğu oyunlardan biri. Ancak oyunun yönetmenine göre DOOM Eternal, çocukların oynayabileceği bir oyun.

DOOM Eternal önümüzdeki ay çıkacak ve yine cehennemden gelen yaratıklara vahşeti tattırıp dünyayı kurtaracağız. DOOM Eternal, yetişkin içerikli olarak derecelendirilmesine rağmen oyunun yaratıcı yönetmeni Hugo Martin, DOOM Eternal'ın çocuklar için iyi bir seçenek olduğunu söylüyor.

Hugo Martin, ABD'li komedyen Joe Rogan'ın sunduğu bir podcast'te, DOOM Eternal'ın iyi noktalarını ve çocukların oynaması için uygun olup olmadığını tartıştı. Martin, yaratıkların ikiye bölündüğü ve şiddetin hakim olduğu DOOM Eternal'ın iyi bir çocuk oyunu olduğunu düşünüyor.

Rogan oyun hakkında, "Hayatımda gördüğüm en şiddetli şey. Ama sorun yok gibi görünüyor, çünkü şiddet şeytanlara karşı." yorumunu yaptı. Martin ise cevap olarak, "Evet kesinlikle! Bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Üç çocuğum var; oyunda küfür yok, seks yok. 9 yaşındaki çocuğumun oynayabileceği bir şey olmasını istiyorum." dedi.

Martin, DOOM Eternal'ın sağlıklı bir aile oyunu olduğunu düşünebilir ancak ESRB ve PEGI gibi otoriteler oyunu +18 ve M (Yetişkin) olarak derecelendirdi. Aslına bakılırsa DOOM Eternal, kan, şiddet ve vahşet unsurları nedeniyle çocuklar için hiç de uygun değil. Hatta DOOM serisinin şiddete en çok odaklanan oyunlara sahip olduğu bir gerçek. DOOM Eternal, 20 Mart 2020'de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC'ye gelecek.

Hugo Martin'in katıldığı podcast