DOOM Eternal'dan Yeni Bir Fragman Yayınlandı (Video)

DOOM Eternal'ın geliştirici şirketi Bethesda Softworks, oyundan yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda karakter özelleştirme özelliği ön planda. 20 Mart tarihinde çıkacak oyun, bu fragmanla bekleyenleri heyecanlandırdı.

DOOM Eternal oyunun yapımcısı ve geliştiricisi olan Bethesda Softworks, oyundan bir fragman yayınladı. Fragmanda karakterin özelleştirilmesi ön plana çıkmış durumda.

Yayınlanan fragman oyun serisinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Karakter özelleştirmesiyle daha iyi bir oyun deneyimi sunacak olan Bethesda Softworks, DOOM Eternal konusunda çok iddialı gözüküyor. Oyunun yüksek beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını hep birlikte göreceğiz.

İşte DOOM Eternal'ın yeni fragmanı:

Bethesda Softworks'ün video açıklaması şöyle: "DOOM Eternal oynayarak çeşitli skinlerin ve animasyonların kilidini açın. DOOM karakterinizi, fotoğraf modu ve tek kişilik mücadele için kişiselleştirin. Daha sonra karakterinizi ve oynanabilir şeytanınızı, kişiselleştirdiğiniz BATTLEMODE'da arkadaşlarınızla birlikte öldürün. Sınırlı bir süre için özel DOOMicorn Slayer Master Koleksiyon'unu Twitch Prime ile birlikte edinin. Sadece Twitch hesabınızı Bethesda hesabınıza bağlayın ve bu skin koleksiyonunu ve oyuncu animasyonlarını talep edin."

DOOM Eternal, 20 Mart tarihinde PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia platformları için yayınlanacak. Oyun daha sonra da Nintendo Switch'e gelecek. Tüm sürümlerdeki ön siparişler, DOOM 64 yükleme kodu da içerecek.

DOOM Eternal'ın çıkış tarihi yaklaştıkça oyun serisinin hayranları daha fazla heyecanlanıyor. Moralinizi bozmak istemeyiz fakat yine de oyunun sistem gerekliliklerine bakmanızı tavsiye ediyoruz. Önerilen ve minimum gerekliliklerini içeren haberimize buradan ulaşabilirsiniz.