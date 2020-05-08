DOOM Eternal’ın DLC Paketinden İlk Ekran Görüntüleri Geldi

Oyun dünyasının en köklü serilerinden olan DOOM'un son oyunu DOOM Eternal'ın yakında yayınlanacak DLC paketinden ilk ekran görüntüleri geldi. Paylaşılan her iki görselin de oyunun ilk yılı içerisinde yayınlanacak DLC'ye ait olduğu söyleniyor.

2020’nin merakla beklenen oyunlarından biri olan DOOM Eternal, ertelemelerin ardından nihayet 20 Mart 2020’de piyasaya sürülmüştü. Kısa sürede serinin hayranlarının beğenisini kazanarak oldukça iyi bir ticari başarı yakalayan oyun, daha çıktığı ilk hafta Steam üzerinde eş zamanlı olarak 100.000’den fazla oyuncu tarafından oynanmıştı.

Oyun bu kadar beğenilince yapımcı firma da doğal olarak oyunu güncel tutmak adına ek paketler için kolları sıvamış durumda. Bu noktada oyunun resmi Twitter hesabından gün içerisinde yapılan bir paylaşım, DOOM Eternal’a gelecek bir sonraki DLC paketindeki birkaç farklı mekânı gözler önüne serdi. Dilerseniz gelin yayınlanan bu ekran görüntülerine daha yakından bakalım.

DOOM Eternal’ın DLC paketinden yayınlanan ilk ekran görüntüleri:

Yayınlanan görüntülerden ilki, denizin ortasında devasa bir üs gibi görünürken ikinci görselinse Makyr dünyasının bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Bu noktada DOOM Eternal için şu anda planlanan 2 farklı eklenti bulunsa da paylaşılan her iki ekran görüntüsünün de ilk gelecek DLC paketine ait olduğunu belirtelim.

DOOM Eternal nasıl bir oyun?

Oyun dünyasının en köklü serilerinden DOOM’un son oyununda, tıpkı serinin diğer oyunlarında da olduğu gibi Slayer olarak cehennem ordularına karşı amansız bir mücadele vereceğiz. Toplamda 18/22 saat arası oynanış süresi olan bu oyunun yayınlanan hikâyesiyse şu şekilde: “Cehennem orduları dünyayı istila etti. Bu müthiş, tek oyunculu macerada Slayer olarak boyutlar arası iblis avına çık ve insanlığı kurtar. Tek korktukları şey… sensin.”

Şu anda Xbox One ve PS4 platformları için de yayınlanan DOOM Eternal’ın PC ayağındaki dağıtıcılığını Steam üstleniyor. Bu noktada 149,25 TL fiyat etiketiyle listelenen oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir, bu sayfadan oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.