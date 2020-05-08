AC Valhalla’nın Fragmanına Gelen Tepkilere Yanıt Verildi

Dün akşam oynanış fragmanıyla karşımıza çıkması beklenen Assassin’s Creed Valhalla, sadece oyun motoruyla oluşturulmuş görüntülerin yer aldığı fragmanla gözükünce oyuncular yapıma tepki yağdırdı. Bu duruma oyunun yönetmeni ve Xbox'ın pazarlama yöneticisinden cevap geldi.

Ubisoft tarafından yapılan paylaşımlar ve canlı yayınlardan sonra Assassin’s Creed Valhalla, sonunda resmi ağızlar tarafından duyurulmuştu. Oyunun duyurulduğu gün aynı zamanda oyunun oynanışının da gösterileceği tarih açıklanmıştı. Bu tarih de dün gerçekleşen Inside Xbox programına işaret ediyordu.

Dün akşam saat 18.00’da gerçekleşen Inside Xbox programında Xbox Series X’e gelecek yeni oyunlar oyunculara sunuldu. Tabii gecenin yıldızı birçok oyuncunun dört gözle beklediği Assassin’s Creed Valhalla’ydı ancak Assassin’s Creed Valhalla ekranlara çıktığında birçok oyuncu hayal kırıklığına uğradı.

Oyunun fragmanına tepki yağdı:

Assassin’s Creed Valhalla’nın çıkışını bekleyen ve fragman çıkınca hayal kırıklığına uğrayan oyuncular aslında bir hayli haklıydı zira oyun ilk duyurulduğunda Ubisoft, oyunun ‘oynanış videosunu’ göstereceklerini söylemişti ancak Inside Xbox programında görülen fragman hiç de oynanışı anımsatmıyordu.

Ubisoft’un Kuzey Amerika YouTube kanalında da yayınlanan ‘oynanış videosu’, o kadar çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı ki videonun beğenmeme sayısı, beğenme sayısından bir hayli yüksek durumda. Paylaşılan o video, 20 bin kişi tarafından beğenilirken 33 bin kişi tarafından beğenilmemiş olarak göze çarpıyor.

Oyunun yönetmeni ve Xbox yetkilisinden açıklama geldi:

Tüm bu olayların ardından fazla tepkiyle karşılaşan Assassin’s Creed Valhalla'nın yönetmeni Ashraf Ismail, sonunda Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ashraf Ismail’in bir nevi hatasını kabul ettiği o açıklaması şu şekildeydi:

“Herkese merhaba. Bugün haklı olarak daha fazla şey görmeyi bekliyordunuz. Önümüzde uzun bir pazarlama kampanyası var, derinlemesine oynanış göreceksiniz ve oyun hakkında daha fazla bilgi alacaksınız. Heyecan ve tutkunuz için teşekkür ederiz! Sabırlı ve kibar olun. Buna değecek!”

Etkinlikte yalnızca Assassin’s Creed Valhalla da eleştirilmemişti. Diğer birçok oyun da yalnızca fragmanlarıyla karşımıza çıkmıştı. İşte bu konuda Xbox Pazarlama Genel Müdürü Aaron Greenberg de Twitter üzerinde kendi açıklamasını yaptı. Aaron Greenberg’ün açıklaması şu şekilde oldu:

“Hiçbir şey söylemeyip geçen ay yaptığımız gibi mayıs Inside Xbox etkinliğini göstermiş olsaydık tepkilerin daha farklı olacağını düşünüyorum. Açıkçası bazı yanlış beklentiler kurduk ve bunun hatası da bizde. Tüm geri bildirimleri takdir ediyoruz ve hepsini bir ekip olarak sineye çekip öğreneceğimizden emin olabilirsiniz.”