DOOM Eternal, İkinci Büyük Güncellemesine Kavuşuyor

Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen, efsane FPS oyun serisi DOOM'un yeni oyunu DOOM Eternal, güncelleme almaya devam ediyor. İkinci büyük güncellemesini alacak olan DOOM Eternal'a bu güncellemeyle yeni bir haritada da eklenecek.

Birçoğumuzun çocukluğunda oynadığı ve bugünkü FPS oyunlarının atası olarak kabul edilen DOOM'un yeni nesil oyunu DOOM Eternal, geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülmüştü. Çok oyunculu özelliğiyle öne çıkan DOOM Eternal, bu hafta ikinci büyük güncellemesini almaya hazırlanıyor. Oyunun resmi sitesinde açıklanan bilgilere göre Update 2 olarak adlandırılan bu güncellemeyle beraber DOOM Eternal'ın çok oyunculu modu olan 'Savaş Modu'na yeni bir harita da eklenecek.

Savaş Modu'na yeni eklenecek haritanın yanı sıra güncellemenin içerisinde yine Savaş Modu'na yapılacak iyileştirmeler ve yeni getirilecek oynanış özellikleri de bulunacak. Ayrıca oyunun hikâye modunda da her haritada bulunan 'Güçlendirilmiş İblis'lerin sayısı artırılacak.

DOOM Eternal'ın yeni Savaş Modu haritası: TORMENT

DOOM Eternal'ın geliştirici ekibi, oyunun Savaş Modu'na gelecek olan yeni harita TORMENT hakkında şu açıklamalarda bulundu: "DOOM Eternal'ın Savaş Modu'na gelecek olan yeni harita TORMENT neredeyse yayınlanmak üzere. Update 2 ile beraber gelecek olan TORMENT haritasıyla 'Avcılar ve İblisler', vahşi sarmaşıklarla kaplanmış korku dolu koridorlara doğru bir yolculuğa çıkacak. Oyuncuların bu yeni haritada ustalaşması için oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. TORMENT'ta Avcılar zıplama panellerini daha fazla alanı gözetlemek ve korumak için kullanabilecekken İblisler ise TORMENT'ın dar koridorlarına tuzaklarını kurabilecek."

Sadece yeni haritayla sınırlı kalmayan bu güncellemeyle beraber; gecikme ve optimizasyon sorunlarına ve oyunda bulunan birçok farklı küçük hatalara da düzeltmeler geliyor. Hata düzeltmelerinin yanı sıra ayrıca oyuncular her bir İblis için farklı tuş ve makro atama seçeneklerine sahip olacak. Bu bağlamda İblis karakterlerin oynanış performansı artırılacak. "Tabii ki sizin için hazırladığımız birçok farklı sürpriz daha var" şeklinde sözlerine devam eden geliştirici ekip, yeni güncellemeyle renk körlüğü bulunan oyuncular için iyileştirmelerin de bu güncellemeyle beraber geleceğini belirtiyor. DOOM Eternal'ın yeni güncellemesi bu hafta yayınlanacak.