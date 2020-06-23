Masomo’nun Yeni Basketbol Oyunundan İlk Görsel Yayınlandı

Kafa Topu 2 ile büyük bir çıkış yakalayıp Miniclip ile anlaşarak, Türkiye oyun sektörünün en değerli şirketlerinden birisi olmayı başaran kardeş şirketimiz Masomo, yeni oyununu bu yıl içinde sunacak. Android ve iOS’a gelecek Basketbol’dan ilk resmi görsel yayınlandı. Oyun hakkında bazı önemli bilgiler de edinmiş olduk.

Online Kafa Topu ve Kafa Topu 2 ile uluslararası çapta başarılara imza atan Masomo, bu kez farklı bir spor dalında bambaşka bir oyunla karşımıza çıkacak. Kafa Topu 2’ye kıyasla fizik açısından oldukça farklı olacak Basketbol'da tek bir oyuncuyla değil, artık bir takımla mücadeleye gireceğiz.

Oyunun başında 2 basketbol oyuncusu ve bir takım koçu ile sahalara çıkacak, zamanla karakterlerimizi, takım oyuncularımızı ve antrenörlerimizi geliştirebileceğiz. Yeni koçlarla çalışmaya başladıkça daha iyi ve güçlü karakterlerin yer alacağı 4 kişilik takımlar kurarak mücadeleye devam edeceğiz.

Masomo’unu Basketbol oyunundan ilk resmi görsel:

Masomo’nun yeni Basketbol oyunu, görselden de anlaşılacağı üzere grafikler açısından Kafa Topu 2’ye kıyasla daha detaylı görünecek. Ayrıca spor dalı basketbol olduğu için bambaşka dinamikler devreye girecek. Görselden de anlaşılacağı üzere bu dinamiklere artık sadece karakterin baş bölgesi değil, elleri de eklenmiş olacak.

Karakter çeşitliliğine gelince Basketbol’un oyunculara hem gerçekçi hem de fantastik seçenekler sunabileceğini söyleyebiliriz. Basketbol dünyasının sembol haline gelen sporcularına da karakterler arasında denk gelebiliriz.

Basketbol oyunu, Masomo ekibinden edindiğimiz bilgilere göre bu yıl içerisinde Android ve iOS kullanıcılarına sunulmuş olacak. Oyun hakkında edindiğimiz bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Daha önce GIST’e katılım sağlayan kurucumuz ve Masomo CEO’su İbrahim Akman’ın aktardığı detaylara da buradan ulaşabilirsiniz.