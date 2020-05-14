DOOM Eternal İçin İlk Güncelleme Duyuruldu

Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından çok beğenilip satış rekorları kıran DOOM Eternal için gelecek ilk güncelleme duyuruldu. Zorluğuyla bilinen oyunun güncellemeyle birlikte yeni içerikler ve hata düzeltmeleri alacağı açıklandı.

Grafikleri, müzikleri, savaş mekaniği, tasarımı ve içinde barındırdığı daha birçok özelliğiyle DOOM Eternal, yayınlandığı 21 Mart 2020 tarihinden bu yana oyuncular tarafından çok sevildi ve neredeyse bahsi geçen her yerde övgüyle karşılandı. PlayStation 4, Google Stadia ve Xbox One için yayınlanan oyun, şimdi de alacağı güncellemeyle adından bahsettirecek gibi görünüyor. Kısa süre içinde en iyi oyunlardan biri olduğu söylenen ve çok iyi performans gösterdiği düşünülen DOOM Eternal, alacağı güncellemeyle birlikte yeni içeriklere de kavuşacak.

Büyük başarı gösteren oyun, oyuncuların karşısına her ne kadar kusursuza yakın bir şekilde çıkarılmış olsa da 2016’da yayınlanan, serinin bir önceki oyunu DOOM’u tercih ettiğini söyleyen kişiler de mevcut. İşte bu açığı kapatmak ve herkese iyi bir oyun deneyimi sunmak için çalışmaları sürdüren geliştiriciler, güncelleme haberini vermekte gecikmedi.

Pek çok özellik eklenecek ve oyun daha da zorlaşacak:

Güncellemeyle birlikte bir dizi optimizasyon, yeni etkinlik içeriği, hata düzeltmeleri ve daha birçok detayın ekleneceği söylendi. Dünyayı ele geçiren şeytanlara karşı bir savaş yürüten karaktere bürünülen oyunda güncelleme sonrası şeytanların daha güçlü şekilde geleceği de eklendi. Yani görünüşe göre DOOM Eternal, bundan sonra biraz daha zor olacak. Normal modda oynandığında dahi zorluğuyla bilinen oyunun oyuncuları ana hikâye içerisinde bir şeytan tarafından öldürülürse bu direkt istatistiklere yansıyarak diğer oyunculara ekstra zorluk olarak geri dönecek.

Oyunun zorluğunun yanında artık daha fazla bonus kazanılabilecek ve arkadaş ekleme özelliği gelecek. Ayrıca yapılacak değişikliklerle birlikte zayıf ağ bağlantısı göstergeleri, seviye ayarlama ekranı, oyunculara oyun içinde daha fazla bilgi sunan ölüm raporu ekranı gibi iyileştirmeler de getirilecek. Yapılacak güncellemenin ücretsiz olduğu da söylenenler arasında ancak yayın tarihi hakkında şu an için net bir bilgi gelmiş değil. Merakla beklenen güncellemeyle ilgili haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.