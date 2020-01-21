Merakla beklenen DOOM Eternal'ın ne kadar uzun olduğu açıklandı. Oyunun sanat yönetmeni Hugo Martin, DOOM Eternal'ın toplamda 22 saat uzunluğunda olacağını belirtti.

20 saatin üzerinde olacağı iddia edilen DOOM Eternal'ın ilk 3 saatlik kısmı yakın zaman önce demo olarak oyun tutkunlarına sunulmuştu. Game Spot'tan Michael Higham, oyunun sanat yönetmeni Hugo Martin'le konuşma fırsatı yakaladı. Martin'in söylediğine göre oyunun tamamı 22 saatin üzerinde.

Kısa süre içerisinde oyunculara çok fazla şey vadeden DOOM Eternal, Martin'in aktardığına göre DOOM 2016'dan çok daha yoğun bir içeriğe sahip. Martin, ikinci ya da üçüncü seviyede, DOOM 2016'nın tamamından daha fazlasını göreceğimizi belirtiyor.

DOOM Eternal birçok yenilikle geliyor:

Paylaşılan detaylar, her yeri kolaylıkla fethedebileceğiniz anlamına gelmiyor. Martin, oyunun 'hükmetmekle' ilgili olduğunu belirtiyor ve bu gücü kazanmanız gerektiğini vurguluyor. Sanat yönetmeni, oyunun üçüncü perdesine özellikle dikkat çekiyor.

Verilen bilgilere göre oyunun ilerleyen seviyelerinde isteğe bağlı savaşlar ve çok sayıda gizem oyuncuların karşısına çıkacak. Hatta görevler arasında Fortress of Doom adı verilen bir merkez bölge yer alıyor ve burada çok daha fazla kilidi çözülebilir şey yer alıyor.

Daha önce 22 Kasım 2019’da yayınlanacağı duyurulan DOOM Eternal'ın piyasaya sürülme tarihi ertelenmişti. Oyunun yapımcısı idSoftware tarafından yapılan açıklamada, "Oyunu çıkaracağımız tarihi birkaç ay ileri atarak tarihin 20 Mart 2020 olmasına karar verdik. Biliyoruz ki birçok hayranımız bu gecikmeden dolayı hayal kırıklığına uğrayacak ancak DOOM Eternal’ın beklemenize değecek bir deneyim sunacağı konusunda kendimize güveniyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Ertelemeyle birlikte oyunda yapılacak değişiklikler de açıklanmıştı. DOOM Eternal'da yapılacak değişiklikler şunlar: