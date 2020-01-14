Ertelenmesinden dolayı uzun süredir beklenen DOOM Eternal, efsanevi serinin en güncel oyunu olarak 20 Mart'ta piyasaya çıkacak. Dün Bethesda, bugün yayınladığı tanıtım videosunun müjdesini vermişti. Sonunda videoya ulaştık ve oyunda göze çarpan bazı özelliklere şahit olmuş olduk.

Çıkış tarihine 2 aydan biraz fazla kalan efsanevi oyun DOOM’un yeni oyunu DOOM Eternal’ın çıkışına yaklaşırken oyunun dağıtımcısı Bethesda, dün attığı tweette oyunun bugün yayınlanacak tanıtım videosundan çok küçük bir kesit paylaşmıştı. Dünkü haberden sonra merakla bekledik ve bekleyiş sonunda meyvesini verdi. DOOM Eternal’ın resmi tanıtım videosu bugün yayınlandı.

Dün konuyla ilgili yaptığımız haberde oyuna eklenecek yeniliklerden söz etmiştik. Bahsettiğimiz yeni düşmanlar, yeni bölgeler ve yeni silahları yeni tanıtım videosu sayesinde ilk kez görmüş olduk.

Oyuna eklenen yeni ögeler

Dün bahsettiğimiz düşmanları yeni videoda görme şansı yakaladık. Daha önceden bildiğimiz Cacodemonlar ve Mancubusların arasında oyuna Çapulcu ve Gladyatör olmak üzere iki yeni düşman eklenmiş. Videoda aynı zamanda 2016 yılında çıkmış DOOM’da gördüğümüz, Crucible adlı şeytani kırmızı kılıca yer verilmiş. Ancak 2016’daki oyundan farklı olarak Crucible, bu sefer karakterimiz Doomguy’ın silah envanterinde kullanılabilir durumda olacak.

Tanıtım videosunda karşımıza çıkan şeylerin çoğu tanıdık ögeler. Oyunun oynayışı, bölümler, düşmanlar… Klasik DOOM ögeleri… Ancak heyecan verici bazı değişiklikler de gözümüzden kaçmadı. Ekranda görünen haritanın dikeyliği dikkat çekici ve hoş bir değişiklik olmuş. Ayrıca oyundaki pompalı tüfekte fırlatılabilir bir kanca mevcut. Heyecan verici bir diğer özellikse oyunda Doomguy’ın katliama bazen ara verip dinlenebileceği, rahatlayıp gevşeyebileceği bir dinlenme alanı olması.

Oyunun konusuna dair bazı bilgilere zaten ulaşmıştık. E3 2019’da da oynayış görüntülerine ilk kez şahit olduğumuz DOOM Eternal’ın en son videosuna da ulaştıktan sonra artık yeni bir ipucuyla karşılaşacağımızı sanmıyoruz. Artık bu kadar bilgiye sahip olduktan sonra yapabileceğimiz tek şey, oyunun 20 Mart’taki çıkışını heyecanla beklemek.

İşte bugün yayınlanan DOOM Eternal tanıtım videosu: