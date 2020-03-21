DOOM Eternal'dan Steam'de Etkileyici Açılış

Hayranları tarafından uzun süredir beklenen DOOM Eternal, en sonunda çıkış yaptı. 20 Mart’ta oyuncuların beğenisine sunulan oyun, çıkış gününde Steam’de oldukça etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Hayranları tarafından uzun süredir beklenen DOOM Eternal, en nihayetinde dün (20.03.2020) oyuncuların beğenisine sunuldu. PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına çıkan oyun, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Oyunun PC ve Xbox One sürümleri, Metacritic’te ‘Must Play’ rozetini kazandı.

DOOM Eternal’ın Steam’deki başarısı

DOOM Eternal, çıkar çıkmaz oldukça oyun dünyasına oldukça etkileyici bir giriş yaptı. Steam’in istatistik sayfasına göre oyun, 104 bin 891, yani yaklaşık 105 bin, kişi tarafından eş zamanlı olarak oynandı.

Kısaca bir kıyaslama yapmak gerekirse DOOM Eternal, öncelikli olan ve 2016 yılında çıkan DOOM’un tüm zamanlarda ulaştığının üç katına çıkmayı başardı. 2016 yılında PC, Xbox One ve PlayStation 4, 2017 yılındaysa Nintendo Switch konsoluna çıkan oyun her dört platformda da beğeni kazanmayı başarmıştı.

Tabii Steam üzerindeki eş zamanlı oyuncu sayısının, oyunu satın alan kişi sayısıyla denk olmadığını hatırlatmak gerekiyor ancak yine de bu sayıların oyun için iyiye işaret olduğunu söyleyebiliriz.

DOOM Eternal, yukarıda da söylediğimiz gibi PC, PlayStatation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına çıkış yaptı. Oyunun Switch versiyonu ise bu sene içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Steam’in istatistiklerine ve en çok oynanan ilk 100 oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

DOOM Eternal’ın standart sürümü Steam’de 199 TL’den, delüks sürümü ise 299 TL’den satışa sunuldu. Oyunun PlayStation Store’daki fiyat etiketi ise standart sürüm için 469 TL, delüks sürüm için 569 TL.