Zırhlı Araçlarla Çatışacağınız Mobil Oyun: DoomCar

Özellikle Mad Max dünyasını sevenlerin dikkatini çekecek araç tasarımlarına sahip mobil oyun DoomCar, Android ve iOS için yayınlandı. RPG ve strateji türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan DoomCar'da, zırhlı aracınızı oluşturup bu araçla rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Mobil oyunseverlerin beğenisine sunulan "DoomCar", gerçek zamanlı strateji ve RPG türünde bir oyun olarak bizleri 2057 yılına götürüyor. Kıyamet koptuktan sonra hayatta kalmayı başaran bir avuç insan, elde ettikleri malzemelerle zırhlı araçlar tasarlıyorlar ve karşılarına çıkan diğer zırhlı araçları alt etmeye çalışıyorlar.

DoomCar, fazlasıyla detaylı tasarlanmış bir oyun. Elini korkak alıştırmayan geliştirici ekip, toplamda 100'den fazla araç ve ekipman tasarlamışlar. Ekipmanları bileğinizin hakkıyla alabilmenin yanında kolay yolan çalabilme imkanı da bulabileceğiniz bu oyunda, araçlarınızla rakiplerinizi alt etmeye çalışacaksınız. Üstelik eğer isterseniz, arkadaşlarınızda bir grup kurarak da oyuna dahil olabiliyorsunuz.

DoomCar'da 100'den fazla zırhlı araç ve ekipman bulunuyor

Oyunda, oynamayı tercih edebileceğiniz farklı modlar bulunuyor. Mesela isterseniz, oyunu tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Ancak açıkçası çevrimiçi mod daha keyifli görünüyor. Çünkü çevrimiçi modda attığınız her adım ve uyguladığınız her strateji, gerçek oyunculara karşı galibiyet ihtimalinizi değiştiriyor.

DoomCar'la ilgili olarak buraya kadar anlattığımız her şeyin fazlasıyla heyecanlı olduğunun farkındayız. Ancak bu oyun, güzel grafikler sunuyor olsa da hem Android hem de iOS platformundaki mobil oyunseverler tarafından daha çok eleştiri yağmuruna tutuldu.

DoomCar'ın araba temalı bir oyun olduğundan ve araçlarınızı güçlendirerek rakiplerinizi alt etmeye çalışacağınızdan bahsettik. Sorun şu ki bunu tam olarak siz yapmıyorsunuz. Siz sadece stratejinizi belirliyor, geri kalan her şeyi oyuna bırakıyorsunuz. Yani bu oyunda tasarladığınız zırhlı aracı siz kullanmayacaksınız. Oyun severlerin eleştirileri de tam olarak bu noktada başlıyor.

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