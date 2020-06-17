Yeni Ögelerin Oyuna Eklendiği Sea of Thieves Güncellemesi

Birçok oyuncunun severek oynadığı Sea of Thieves'e yeni bir güncelleme geldi. Haunted Shores adındaki güncelleme, oyuna birçok yeni içerik kazandırıyor. Bunlardan biri de hayalet filosuna karşı savaşmak.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft Store'a göre çok daha uygun fiyatla Steam'e gelen korsan oyunu Sea of Thieves, Haunted Shores adında yeni bir ücretsiz güncelleme aldı. Oyunun geliştiricisi Rare tarafından yayınlanan güncelleme, güçlü gülle ve mayın çeşitlerine sahip hayalet gemi şeklindeki bir başka NPC savaş gemisini ve çok daha fazlasını oyuna kazandırıyor.

Güncellemede en çok dikkat çekenlerden biri olan yeni NPC savaş gemisi, Burning Blade amiral gemisinde Captain Flameheart'ı savunuyor. Bu karşılaşmada yer alan oyuncuların, özel ödüller ve hazineler kazanma imkânı bulunuyor. Oyuncuların hayalet filosuna karşı savaşa girmesi için 2 farklı yol bulunuyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu yollara bir göz atalım.

Hayalet filosuna karşı savaşa girmenin 2 yolu bulunuyor:

Hayalet filosuna karşı savaşmanın ilk yolu, Captain Flameheart'ın kafatası bulutunu gökyüzünde görmek. Bu bulut, bir adaya saldırı yapıldığını gösterir ve oyuncular bu saldırıyı donanmasından uzaklaştırmak amacıyla harekete geçer. İkincisiyse hayalet filosunu bulmak ve durdurmak için oyuncuların bir yolculuk satın almasına izin verecek Order of Souls ile 25 veya daha üst seviye olmak. Haunted Shores süresince yolculuk, Duke'tan satın alınabilir durumda olacak.

Güncellemeyle oyuna kazandırılan yenilikler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Haunted Shores ile birlikte birtakım yeni baraka da oyunda yerini almış oldu. Bu; mürettebatınızla birlikte eğlenceli zamanlar sunsa da oyunun içinde bir etkiye sahip olduğu söylenemez.

Rare, oyun içi iletişimi daha kolay hâle getirmek adına bir dizi yükseltmeye başvurmuş. Daha önceden hazırlanmış mesajlar sayesinde oyunun daha akıcı olması sağlanacak. "Bir gemi görüyorum", "Onarıma ihtiyacımız var" gibi mesajlar, sesli sohbet kullanımı yerine bu şekilde bilgi güncellemesi yapmayı mümkün kılacak.