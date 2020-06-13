Dört Büyük Teknoloji Firmasına Online Rekabet Araştırması

ABD hükûmeti, dört büyük teknoloji şirketi olan Apple, Alphabet, Amazon ve Facebook'a online alanda rekabeti araştıracakları dava için ifade verme çağrısında bulundu.

ABD hükûmeti bahsi geçen Apple, Alphabet (Google), Amazon ve Facebook gibi teknoloji devlerinin internet alanında yaptıkları rekabeti ve bu şirketlerin güçlerini nasıl kullandıkları üzerine yeni bir inceleme başlatmak istiyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta ABD'nin Adalet Komitesi, bu dört şirkete, yapılacak olan incelemede ifade vermeye davet eden mektuplar yolladı. Temmuz ayında, ABD'nin 'Antitrust' yasası kapsamında gerçekleşecek olan bu incelemede ifade vermek için atılan mektuplara bu dört teknoloji devinin 14 Haziran tarihine kadar cevap vermesi gerekiyordu. Antitrust yasası ise ABD'de genellikle tüketicilerin yararına rekabeti teşvik etmek için, iş şirketlerinin davranışını ve organizasyonunu düzenleyen federal ve eyalet hükümet yasalarının bir koleksiyonudur.

Fakat bu dört şirketin CEO'ları bu incelemede ifade vermeye gönüllü olmasa bile çok bir şey değişmeyecek. Çünkü gönderilen mektuplara cevap alınamazsa ABD hükûmeti, şirketlere mahkeme çağrı kâğıdı yollayacak ve şirketlerden incelemeyle alakalı belgeler isteyecek

Komite başkanı David Cicilline konuyla ilgili açıklamada bulundu:

Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Komitesi başkanı David Cicilline de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cicilline, şirketlerin sağlayacağı belgelerin yapılacak olan inceleme için büyük öneme sahip olduğunu belirtti ve bu belgeleri istenmesinin yürütülen aşamalar doğrultusunda oldukça uygun bir şekilde yapıldığını açıkladı. Eğer bu dört şirketin CEO'ları ifade vermeyi kabul ederse politikacılar, bu şirketlerin ellerinde bulundurdukları geniş internet kullanımı imkânlarını nasıl kullandıklarını ve bu imkânları diğer teknoloji şirketlerinin haksız rekabet yaşamasına neden olacak şekilde kullanıp kullanmadığını inceleyecek.

Her ne kadar geçtiğimiz sene Mark Zuckerberg dâhil birçok büyük teknoloji şirketi CEO'su kongreye ifade vermiş olsa da, bu sene bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Büyük bir kanı, şirketlerin CEO'larını yerine başka alanlardaki yetkili isimlerini gönderecekleri yönünde. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de Amazon, CEO'su Jeff Bezos'un kullanıcı bilgilerinin kötü kullanımı davasında ifade vermeyeceğini duyurmuştu. Fakat her şeye rağmen bu dört şirketin CEO'su ifade vermeye karar verirse, Temmuz ayında ABD'nin en kapsamlı ve en büyük incelemelerinden biri başlatılmış olacak.