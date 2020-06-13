Maskesiz Kadın, Tartıştığı Kişinin Yüzüne Öksürdü (Video)

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık çalışanı olduğu iddia edilen maskesiz bir kadın, restoran içerisinde tartışığı kişiye olan öfkesini öksürerek gösterdi. Öksürüklü öfke patlaması, bir başkası tarafından kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde iki kadının bir restoranda yaşadıkları tartışma viral halini aldı. Görüntülerde iki kadından birinin maske takmadığı görülebiliyor. Daha ilginç olansa; maskesiz kadının, tartıştığı kişiye olan öfkesini, onun yüzüne öksürerek göstermesi oluyor.

Tartışmanın neden başladığı tam olarak bilinmese de maskeli müşterinin, restoran içerisinde maske takmayan kadını uyarması ile başladığı düşünülüyor. Maskesiz kadının sağlık çalışanı olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan ABD, Koronavirüs salgınının merkezi halini almış durumda ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 135 artışla 2 milyon 60 bin 542'ye ulaştı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 900 artarak 116 bin 63'e çıktı.

Ölüm sayılarındaki artış kıta genelinde devam ediyor. Koronavirüsün en aktif olduğu ülkelerden olan Meksika’dan rekor rakamlar gelmeye devam ediyor. Ülkede günlük yeni vaka sayısında en yüksek seviye kaydedildi. Yetkililer, son 24 saatte 5 bin 222 kişiye yeni tanı koyulduğunu açıklarken, toplam sayı 139 bin 196’ya ulaştı. 504 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 16 bin 448’e yükseldi.

ABD’nin ardından birçok ülke vatandaşının da katıldığı ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından Koronavirüs’e bağlı ölüm oranlarında nasıl ve ne kadar bir artış olacağı ise merak konusu. Milyonlarca insanın yan yana protestolara katıldığı ülkelerin açıklayacağı yeni Koronavirüs tabloları ve önlemleri merakla bekleniyor.