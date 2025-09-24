Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung yavaş yavaş One UI 8 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya başladı. Bugün ise ülkemizde de popüler olan iki orta segment modeli One UI 8 güncellemesini alıyor.

Samsung, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini başta Güney Kore’ye özel olmak üzere kullanıma sundu. Dikkat çeken nokta ise beta sürecinin yalnızca birkaç hafta önce başlamasına rağmen stabil sürümün bu kadar hızlı çıkması oldu.

Galaxy A36 kullanıcıları, A366NKSU2BYI9 sürüm koduyla gelen güncellemeyi indirirken, cihazlara Eylül 2025 güvenlik yaması da eklendi. Galaxy A56 ise haftanın başında A566SKSU2BYI5 sürümüyle aynı güncellemeyi almaya başladı.

Galaxy A36 ve Galaxy A56, One UI 8 güncellemesini almaya başladı

One UI 8, yalnızca görsel iyileştirmeler değil, aynı zamanda sistem güvenliğini artıran yenilikler de sunuyor. Samsung’un dâhili pek çok uygulaması başta olmak üzere bazı sistem uygulamaları elden geçirildi ve daha modern bir tasarımla kullanıcıya sunuldu.

Şimdilik sadece Güney Kore’de erişilebilir olan güncellemenin, önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Yani Galaxy A36 ve A56 kullanıcılarının bu hafta ara ara yazılım güncellemelerini kontrol etmesinde fayda var.