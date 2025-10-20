Tümü Webekno
Dört Samsung Modeli İçin Güncelleme Desteği Sona Erdi

Samsung'un 2021 yılında piyasaya sürdüğü ve dört yıl güncelleme sözü verdiği dört modeli için bugün itibarıyla güncelleme desteği sona ermiş durumda.

Dört Samsung Modeli İçin Güncelleme Desteği Sona Erdi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, uzun vadeli yazılım desteğiyle tanınan bir marka olsa da bazı modeller için yolun sonuna gelinmiş durumda. Şirket, Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G ve Galaxy F42 5G modellerini resmî destek listesinden sessizce kaldırdı.

Bu dört model artık One UI ve güvenlik güncellemelerini alamayacak. Cihazlar zaten bir süredir yeni Android sürümlerinden mahrum kalmıştı ve bundan sonra hiçbir güvenlik güncellemesi de almayacaklar.

Artık güncelleme alamayacak Samsung telefonlar

Samsung

  • Galaxy A52s
  • Galaxy A03s
  • Galaxy M32
  • Galaxy F42

Söz konusu modeller, 2021’in ikinci yarısında piyasaya sürülmüş ve bu cihazlara dört yıllık güvenlik güncellemesi sözü verilmişti. Bu süre dolduğu için cihazlar “kullanım ömrü sonu” (EOL) listesine eklenmiş durumda.

Eğer bu modellerden birine sahipseniz, Samsung’un yeni telefonlarına geçiş yapmak cihaz güvenliği açısından daha iyi bir seçenek olabilir ama pek tabii mevcut cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Samsung

