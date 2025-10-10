Tümü Webekno
Sudan Ucuza Satılacak Samsung Galaxy M17 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı!

Samsung, bütçe dostu telefonu Galaxy M17 5G'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek özelliklere sahip olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte Samsung Galaxy M17 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde de gündem olan bütçe dostu telefonu Galaxy M17 5G'yi resmen duyurdu. Oldukça uygun bir fiyat karşılığında satın alınabilecek telefon, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek özelliklerle donatıldı. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy M17 5G'ye yakından bakalım.

Samsung Galaxy M17 5G, 6.7 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranına sahip olan bu ekran, 1.100 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Çentikli bir yapıya sahip olan Corning Gorilla Glass Victus korumalı çentikli ekran, 13 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edildi.

Karşınızda Samsung Galaxy M17 5G

Samsung'un yeni akıllı telefonunda Exynos 1330 işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi. 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan Samsung Galaxy M17 5G, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile çalışacak. 7,5 milimetrelik kalınlık değerine sahip olan telefonun su ve toza karşı dayanıklılık için IP54 sertifikasıyla geldiğini söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Markanın yeni nesil kamera çerçevesine ev sahipliği yapan bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu, yapay zekâ ile desteklenecek.

Samsung Galaxy M17 5G teknik özellikleri:

Özellik
Ekran 6.7 inç, FHD+, 90 Hz, 1.100 nit, Super AMOLED
İşlemci Samsung Exynos 1330
RAM 4-6-8 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 13 MP
Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Batarya 5.000 mAh (25W)
İşletim Sistemi One UI 7 (Android 15, 6 yıl güncelleme garantisi)

Samsung Galaxy M17 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
4 GB + 128 GB 140 dolar
6 GB + 128 GB 160 dolar
8 GB + 128 GB 175 dolar
Samsung

