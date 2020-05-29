Dota 2 Hayranı Prens, Battle Pass Seviyesini 10 Bin Yaptı

Valve, 2020 Dota 2 Battle Pass paketini sadece dört gün önce yayınlamasına rağmen The International 10 için ödül havuzu 8 basamaklı haneye ulaştı. Ödül havuzunun kısa zamanda bu denli büyümesini sağlayan kişinin, hevesli bir Dota 2 oyuncusu olan Suudi Arabistan prensi Abdullah bin Salman bin Abdulaziz Al Saud olduğu öğrenildi.

ABD merkezli video oyunu geliştiricisi Valve, MOBA türündeki fenomen oyunu Dota 2 için The International 2020 Battle Pass paketini 25 Mayıs tarihi itibarıyla yayınlamıştı. Yeni Battle Pass, piyasaya sürülmesinden yaklaşık 72 saat sonra The International 10 için oluşturulan ödül havuzunun 10 milyon doların üzerine çıkmasını sağladı.

Bu, daha önceki Pass paketinin tüm zamanlarda biriktirdiğinden daha yüksek. Valve tarafından ilk kez 2013 yılında başlatılan fonlama programı, her geçen yıl daha da büyüyor. Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemleri, diğer oyunlar gibi Dota 2’nin oyuncu sayısını son aylara göre artırdı. Bu da, The International 2020 Battle Pass paketinin çok daha fazla oyuncu tarafından satın alınmasını sağladı.

The International 10 için oluşturulan ödül havuzu şimdiden 10 milyon doların üzerine çıktı

Bu satın alımların büyük kısmından ise büyük bir Dota 2 tutkunu olan Suudi Arabistan'ın prensi Abdullah bin Salman bin Abdulaziz Al Saud'un sorumlu olduğu söyleniyor. Prens, TI10 Battle Pass seviyesini sadece iki günde 9.623'e yükseltti. Bilinmeyenler için; Battle Pass satın alımlarının yüzde 25'i her yıl doğrudan The International turnuvasının ödül havuzunu finanse etmek için kullanılıyor. Zaten Dota 2'nin hala tarihteki en büyük ödül havuzuna sahip e-spor oyunu olmasının yegane sebebi de tam olarak bu.

Suudi prens, büyük bir Dota 2 hayranı olarak biliniyor

Suudi prensin 45 dolarlık (306 TL) 100. seviye Battle Pass paketi satın aldığı düşünüldüğünde, söz konusu seviyeye ulaşmak için en az toplam 3.960 dolar (27.000 TL) harcadığı tahmin ediliyor. Daha da şaşırtıcı olan ise Abdullah bin Salman bin Abdulaziz Al Saud'un 2017, 2018 ve 2019 senelerinde 100.000 seviye barajını aşmış olması. Dolayısıyla Suudi prensin bu yıl bir kez daha 100k seviyesini aşması işten bile değil.