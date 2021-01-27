Dota 2'nin Overwatch Sisteminden Ekran Görüntüleri Geldi

Valve'ın Dota 2 için geliştirmekte olduğu overwatch sisteminden ekran görüntüleri gelmeye başladı. Bir oyuncunun Reddit üzerinden yaptığı paylaşım, Dota 2'ye gelecek sistemin Counter-Strike: Global Offensive'deki ile neredeyse aynı olacağını gözler önüne seriyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Valve, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Dota 2 isimli MOBA oyunu için, birkaç aydır hummalı bir çalışma içerisinde. Bu çalışmanın nedeni ise oyuna getirilmesi planlanan "overwatch" isimli hile tespit sistemi. Benzer bir sistemi Counter-Strike: Global Offensive'de de uygulayan ekip, Dota 2 için çalışmalarını geniş ölçüde tamamlamış gibi görünüyor.

Upsign ismiyle paylaşımlar yapan bir Reddit kullanıcısı, Dota 2'nin overwatch sisteminin ekran görüntülerini paylaşmayı başardı. Paylaşılan ekran görüntüsü, Dota 2'nin hile sisteminin Counter-Strike: Global Offensive ile neredeyse aynı olduğunu gözler önüne seriyor. Buna göre oyuncular, şüpheli bir oyuncuya ait oyun kesitini önce bilgisayarına indirecek, ardından da yaptığı incelemenin sonucunu suçlu, suçsuz ya da yetersiz delil gibi seçeneklerle Dota 2 yetkililerine bildirmiş olacak.

Dota 2'deki overwatch sayfası, işte böyle görünecek

Tüm Dota 2 oyuncuları, overwatch sisteminin bir parçası olmayacaklar. Valve, muhtemelen Counter-Strike: Global Offensive'de olduğu gibi, sadece belirli bir seviyenin üzerine çıkmış olan oyunculara hile tespiti yaptıracak. Böylelikle Dota 2'nin hileli oyunculardan arındırılması sağlanmış olacak. Tabii işler Counter-Strike: Global Offensive'de olduğu gibi giderse, hile kullanan oyuncuların Dota 2'den temizlenmesi pek de mümkün olmayabilir.

Bir e-spor organizasyonu olarak kurulan Team Secret'ın operasyon direktörü Matthew Bailey, birkaç gün önce yaptığı paylaşımlarla Dota 2'nin overwatch sisteminin hazır olmak üzere olduğunu duyurmuştu. Ancak Bailey tarafından yapılan açıklamalarda, sisteme giriş sırasında bazı problemlerin yaşandığı ifade edilmişti. Upsign'ın paylaşımından sonra yeniden bir açıklama yapan Bailey, oyuna güncelleme geldiğini ve problemlerin genel olarak çözüldüğünü ancak özelliğin kullanıma sunulmak için hala hazır olmayabileceğini söyledi. Zaten Valve ekibi de Dota 2'nin overwatch sisteminin çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Yani oyuncular, bir süre daha bu sistemin oyuna gelmesini beklemek durumunda kalabilirler.

Matthew Bailey tarafından paylaşılan ekran görüntüleri ise şöyle